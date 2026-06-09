Нос не дышит, у ребёнка снова болит ухо, партнёр храпит – и непонятно, куда обращаться за помощью?

«Человек часто приходит на приём не только с симптомами, но и с усталостью от самого процесса. Он уже посетил нескольких специалистов, провёл немало времени в ожидании, но до сих пор не понимает, что именно происходит и каким должен быть следующий шаг», – рассказывает доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне.