Нос не дышит, у ребёнка снова болит ухо, партнёр храпит - и непонятно, куда обращаться за помощью?
Что делать, если утомляют не только симптомы, но и сам процесс – запись на приём, обследования в разных местах и отсутствие ясности относительно дальнейших действий?
После купания у ребёнка снова начинает болеть ухо, и родители понимают: это уже третий такой случай за лето. Семейный врач рекомендует обратиться к оториноларингологу, но ближайший приём возможен только через два месяца.
Подобные ситуации знакомы многим. Кто-то просыпается среди ночи из-за храпа партнёра и тревожится, когда после громкого храпа внезапно наступает тишина. Кто-то месяцами не может нормально дышать носом, хотя сезон простуд давно закончился.
Помощь нужна, но со временем начинают утомлять не только сами симптомы, а и путь к их решению.
Оперирующий оториноларинголог и руководитель клиники LORENT, доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне отмечает, что заболевания уха, горла и носа относятся к числу самых распространённых. Однако путь пациента нередко оказывается разрозненным и сложным, что приводит к дополнительному стрессу, неопределённости и откладыванию обращения за помощью.
Когда пациенту приходится становиться собственным «логистическим менеджером»
На практике всё часто выглядит одинаково. Сначала – направление от семейного врача и ожидание первого приёма. Затем выясняется, что необходимы дополнительные обследования, но пройти их нужно уже в другом медицинском учреждении.
После этого следует новая запись, очередное ожидание и ещё один визит. Приходится снова рассказывать историю болезни, собирать результаты обследований и самостоятельно пытаться сложить общую картину происходящего.
А между этими этапами остаются вопросы, на которые некому ответить.
Это нормально? Нужно ли действовать быстрее? Сколько ещё ждать? И самое главное – какой вообще план лечения?
«Человек часто приходит на приём не только с симптомами, но и с усталостью от самого процесса. Он уже посетил нескольких специалистов, провёл немало времени в ожидании, но до сих пор не понимает, что именно происходит и каким должен быть следующий шаг», – рассказывает доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне.
Время, которое мы теряем в ожидании
Ожидание – это не просто неудобство. Оно может напрямую влиять на течение заболевания и результаты лечения.
Длительное воспаление околоносовых пазух способно перейти в хроническую форму. Повторяющиеся отиты у детей могут привести к снижению слуха, а слух в дошкольном возрасте играет важную роль в развитии речи и языковых навыков.
Даже храп, который годами списывают на усталость, иногда оказывается проявлением обструктивного апноэ сна – нарушения дыхания во сне, способного негативно влиять на самочувствие, работоспособность и общее состояние здоровья.
Своевременная диагностика в таких случаях – не роскошь, а возможность начать лечение тогда, когда оно обычно оказывается проще, более щадящим и предсказуемым.
Каким должен быть современный путь пациента?
Сегодня в здравоохранении всё чаще говорят об интегрированном подходе к ведению пациента – когда консультация, диагностика и необходимые процедуры проводятся в одном месте, одной командой специалистов и в понятной последовательности.
Для пациента это означает вполне конкретные преимущества:
- меньше поездок между медицинскими учреждениями;
- меньше повторных рассказов о своей истории болезни и сбора документов;
- более быстрое понимание причин симптомов;
- понятный план дальнейших действий после визита.
«Человеку не нужно быть медицинским экспертом, чтобы понимать, что с ним происходит. Наша задача – дать эту ясность уже во время первого приёма», – подчёркивает доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне.
На практике это означает, что врач оценивает ситуацию и при необходимости сразу проводит эндоскопическое обследование или функциональные тесты. Благодаря этому пациент получает чёткое понимание проблемы и дальнейший план лечения без лишних задержек и неопределённости.
LORENT – клиника уха, горла и носа в Межапарке
LORENT – специализированная клиника диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа в Межапарке (Рига).
В основе работы клиники лежат три простых принципа.
Точность
Диагностика помогает выявить причину проблемы, а не только временно облегчить симптомы.
Среди доступных исследований:
- эндоскопия – осмотр носа, носоглотки или гортани с помощью миниатюрной камеры;
- аудиометрия и тимпанометрия – оценка слуха и функции среднего уха.
Человечность
Понятное общение, время для вопросов и отсутствие неприятных сюрпризов.
Для детей особенно важны предсказуемость и доверие – принцип «расскажи, покажи, сделай». Все манипуляции проводятся после объяснения и максимально бережно.
Ясность
Визит не заканчивается выдачей заключения.
Пациент получает понятный план дальнейших действий: что делать дальше, на какие симптомы обращать внимание, когда ожидать улучшения и когда необходим повторный визит.
При головокружении и нарушениях равновесия проводится вестибулометрия – углублённая оценка работы вестибулярной системы.
При подозрении на нарушения дыхания во сне доступна домашняя полиграфия – исследование сна в домашних условиях для оценки храпа и эпизодов остановки дыхания.
Клинику LORENT развивает доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне совместно с партнёрами – платформой медицинских услуг MeDi Group и группой компаний OC VISION.
Куда обратиться?
LORENT Kokneses prospekts 18A, Mežaparks, Rīga
Код медицинского учреждения: 001000433