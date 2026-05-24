Что происходит с кишечником после тоста с сыром: неожиданные выводы ученых
Как показало исследование, один из самых любимых перекусов — тост с сыром — может негативно влиять на здоровье кишечника.
Ученые выяснили, что употребление нерасплавленного чеддера оказывает положительное воздействие на микробиом кишечника — совокупность бактерий и других микроорганизмов, которые, как считается, влияют на все: от настроения до иммунной системы.
Твердый чеддер повышал разнообразие этих бактерий, помогая поддерживать микробиом в хорошем состоянии. Однако после плавления сыра это разнообразие снижалось, что вредило здоровью кишечника.
Исследователи из Университетского колледжа Дублина решили выяснить, как именно сыр чеддер влияет на этот хрупкий баланс.
В течение шести недель они наблюдали за 69 добровольцами. Часть участников ежедневно съедала по 120 граммов нерасплавленного сыра, а остальные употребляли такое же количество, но в расплавленном виде. В конце эксперимента ученые оценили изменения в кишечных бактериях участников. Оказалось, что чеддер в целом полезен для микробиома, однако после плавления — например, в тосте с сыром — большая часть пользы исчезает.
По словам исследователей, нагревание твердого сыра повреждает его структуру, из-за чего организму становится сложнее усваивать полезные вещества.
В отчете, опубликованном в журнале Frontiers in Microbiology, говорится: «Когда сыр чеддер плавится, его плотная полутвердая структура разрушается и становится более рыхлой. Это может частично объяснять, почему при употреблении расплавленного сыра мы не наблюдаем увеличения бактериального разнообразия».