Что происходит с кишечником после тоста с сыром: неожиданные выводы ученых

В течение шести недель они наблюдали за 69 добровольцами. Часть участников ежедневно съедала по 120 граммов нерасплавленного сыра, а остальные употребляли такое же количество, но в расплавленном виде. В конце эксперимента ученые оценили изменения в кишечных бактериях участников. Оказалось, что чеддер в целом полезен для микробиома, однако после плавления — например, в тосте с сыром — большая часть пользы исчезает.