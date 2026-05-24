Синяки без причины могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем
Синяки без ударов и травм могут оказаться не безобидной мелочью, а тревожным сигналом организма. Фармацевт предупреждает: иногда за такими симптомами скрываются проблемы с кровью, печенью или даже онкологические заболевания.
Обычно синяки появляются в результате физической травмы, однако иногда на теле может возникнуть синяк, происхождение которого трудно объяснить. Если такие случаи повторяются, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем. Фармацевт объясняет, на что в такой ситуации следует обратить внимание.
«Синяки, или гематомы, возникают тогда, когда повреждаются мелкие кровеносные сосуды под кожей, и кровь просачивается в окружающие ткани», — говорит фармацевт аптеки Benu Кароли Ускюла. «Чаще всего они появляются в результате удара, падения или сильного давления на конкретное место. Однако синяки могут возникать и спонтанно или после совсем незначительной травмы», — добавляет она.
Разжижающие кровь лекарства и хрупкие сосуды способствуют образованию синяков
Ускюла отмечает, что причиной неожиданных синяков могут быть, например, медикаменты, влияющие на свертываемость крови, проницаемость сосудов, а также на прочность кожи и соединительных тканей.
В целом диагностика причин гематом может быть довольно сложной. «Различные лекарства могут влиять на свертываемость крови и целостность сосудов, тем самым увеличивая риск появления синяков», — объясняет она.
По ее словам, такие препараты, как аспирин, варфарин и клопидогрел, замедляют свертываемость крови и повышают вероятность появления синяков. Аналогично действует и ибупрофен.
Длительное применение этих средств или большие дозы существенно повышают риск кровоизлияний. Фармацевт также подчеркивает, что важную роль в появлении спонтанных синяков играет возраст человека. «С возрастом уменьшается слой подкожного жира, который служит защитной подушкой для кровеносных сосудов. В результате сосуды становятся более уязвимыми и легче повреждаются. Кроме того, капилляры становятся более хрупкими, поэтому они могут лопнуть даже при небольшом давлении или легкой травме», — объясняет она.
С возрастом также замедляется кровообращение и процессы обновления клеток, поэтому организму требуется больше времени для восстановления тканей.
Недостаток витаминов и пищевые добавки
Необъяснимые синяки могут быть связаны также с недостатком или избытком определенных веществ в организме.
«Некоторые витамины необходимы для нормальной работы сосудов и процессов свертывания крови. Их недостаток может способствовать тому, что синяки появляются легче», — объясняет фармацевт.
«Дефицит витамина C ослабляет стенки сосудов, недостаток витамина K нарушает свертываемость крови, а дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты влияет на образование клеток крови и может вызывать кровотечения», — отмечает Ускюла.
Различные пищевые добавки являются важной частью повседневной жизни многих людей, однако чрезмерное употребление некоторых из них или их сочетание с определенными лекарствами может разжижать кровь.
Это касается, например, витамина E, рыбьего жира, чеснока, гинкго билоба и куркумы. Уускюла подчеркивает, что самостоятельно определить избыток или недостаток веществ в организме очень сложно, поэтому рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы крови.
Помимо недостатка или избытка питательных веществ, частые и, на первый взгляд, необъяснимые синяки могут свидетельствовать и о более серьезных заболеваниях, таких как гемофилия, болезнь Виллебранда, заболевания печени или даже рак. Поэтому своевременное обращение к врачу крайне важно.
При лечении синяков следует избегать распространенных заблуждений
Как и в случае со многими бытовыми проблемами со здоровьем, вокруг лечения синяков существует множество мифов и неправильных представлений. По словам фармацевта Ускюлы, одним из самых распространенных является мнение, что массаж или растирание синяка помогает ему быстрее пройти.
«На самом деле массаж синяка может еще сильнее повредить ткани и увеличить кровоизлияние. В первые дни лучшим решением является покой поврежденного места. Также не рекомендуется прикладывать лед непосредственно к коже, так как чрезмерный холод может вызвать ледяной ожог. Правильно использовать прохладный компресс через ткань и не дольше 10–15 минут за один раз», — объясняет фармацевт.
Существует также мнение, что тепло помогает быстрее избавиться от синяков, однако в первые дни оно скорее может навредить. «После травмы не рекомендуется посещать баню, принимать горячие ванны или использовать грелки на травмированном месте», — отмечает она.
Фармацевт объясняет, что тепло расширяет сосуды и может усилить кровообращение в тканях, из-за чего синяк может стать больше и болезненнее. «В большинстве случаев синяки безвредны и исчезают в течение пары недель. Однако если они не проходят или появляются часто без очевидной причины, обязательно следует обратиться к врачу», — подчеркивает она.