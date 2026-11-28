Игрок сборной рассказал, почему латвийские баскетболисты не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира
Исход матча против Германии решили ошибки мужской сборной Латвии по баскетболу, заявил в беседе с агентством LETA игрок латвийской команды Робертс Блумбергс.
В домашнем матче второго этапа квалификации чемпионата мира 2027 года сборная Латвии уступила Германии со счетом 76:78. Благодаря этой победе немецкая команда обеспечила себе место в финальной части турнира. В другом матче группы Хорватия на выезде обыграла Польшу, и после этого результата Латвия лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата мира.
"Трудно даже подобрать слова. Думаю, мы допустили слишком много ошибок, и это стоило нам победы. Если бы ошибок было меньше, результат был бы совсем другим. Выиграй мы еще несколько подборов, победа была бы за нами", – сказал баскетболист.
"Мы играли неровно, позволяли сопернику совершать рывки. Нужно, чтобы таких отрезков было меньше", – подчеркнул он.
После первых двух четвертей сборная Латвии уступала со счетом 28:34. По словам Блумбергса, в перерыве главный тренер команды Янис Гайлитис призвал игроков плотнее опекать лидеров соперника и действовать во второй половине еще активнее.
"Нужно было продолжать играть так же, как в первой половине, и действовать еще активнее. Нельзя было позволять им бросать без сопротивления, особенно [Андреасу] Обсту. Он все-таки получил свои шансы и реализовал броски. Нам нужно было догнать соперника, но, к сожалению, это не удалось", – сказал Блумбергс.
В понедельник сборная Латвии встретится в Риге с Израилем. Блумбергс отметил, что, хотя шансов попасть в финальную часть чемпионата мира уже нет, команда по-прежнему будет бороться за победу.
"Нам все равно нужно готовиться к оставшимся матчам, и мы хотим побеждать. Мы не можем просто взять и сдаться, поэтому будем бороться за победы", – добавил Блумбергс.
В группе K после девяти матчей у Германии и Хорватии по восемь побед. У Польши семь побед, и она уже обеспечила себе место в финальной части турнира благодаря преимуществу над Латвией по результатам личных встреч. У сборной Латвии четыре победы, у Израиля – три, у Нидерландов – две.