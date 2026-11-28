"Нужно было продолжать играть так же, как в первой половине, и действовать еще активнее. Нельзя было позволять им бросать без сопротивления, особенно [Андреасу] Обсту. Он все-таки получил свои шансы и реализовал броски. Нам нужно было догнать соперника, но, к сожалению, это не удалось", – сказал Блумбергс.