Депутат Рижской думы выйдет на ринг, чтобы драться из-за оскорбления семьи и спора о советском памятнике
Оскорбления семьи и спор из-за снесенного памятника в парке Узварас сведут Майриса Бриедиса и Кристапса Зутиса на одном ринге. Бывший чемпион мира возвращается на ринг ради боя, который обещает стать одним из самых обсуждаемых событий февраля.
Рижский депутат и бывший профессиональный боксер Майрис Бриедис (LPV) и боксер Кристапс Зутис в феврале проведут поединок. Об этом было объявлено в пятницу на пресс-конференции. Боксеры встретятся на шоу Bazara 0 V, которое состоится 11 февраля на арене Xiaomi. Бой пройдет в весовой категории до 98 килограммов и будет состоять из четырех раундов по три минуты каждый.
На пресс-конференции Бриедис объяснил, что согласился драться с Зутисом, поскольку тот в социальных сетях оскорблял его детей и других членов семьи. Зутиса же мотивирует то, что Бриедис выступал против сноса советского памятника в парке Узварас.
Бриедис также опроверг предположения о том, что этот поединок станет его полноценным возвращением в профессиональный бокс. После боя с Зутисом ему предстоит операция на плече. Свою последнюю на данный момент встречу на ринге он также провел с травмой. К поединку Бриедис будет готовиться под руководством Дмитрия Шихолая, а Зутис планирует обратиться за помощью к Йосифу Ковчи.
Rīgas domes deputāts bijušais profesionālais bokseris Mairis Briedis (LPV) un bokseris Kristaps Zutis ringā tiksies "Bazara 0 V" cīņu šovā 11. februārī "Xiaomi Arēnā" https://t.co/vhpgi7CuL1— LETA Ziņas (@letanewslv) November 27, 2026
Глава организатора турнира Bazara 0 Fight Club Даниил Весненок пообещал, что 11 февраля на ринг выйдут и другие талантливые бойцы из стран Балтии. Однако именно поединок Бриедиса и Зутиса, по его словам, должен привлечь наибольшее внимание публики. Весненок уверен, что он соберет много зрителей, несмотря на то что мероприятие пройдет в четверг.
41-летний Бриедис за профессиональную карьеру одержал 28 побед в 31 бою, причем 20 раз побеждал нокаутом. На счету 35-летнего Зутиса 14 профессиональных поединков, в семи из которых он одержал победу. Все семь побед были добыты нокаутом.
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О завершении карьеры Бриедис объявил в 2024 году. В свое время он входил в число сильнейших боксеров мира в своей весовой категории, завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).
Последним профессиональным боем в его карьере стала встреча с австралийцем Джеем Опетайей, состоявшаяся в середине мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону стоял титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Победу одержал австралийский боксер.
В конце сентября 2020 года Бриедис победил кубинца Юниэля Дортикоса в финале WBSS в Мюнхене. Он завоевал трофей Мухаммеда Али, пояс чемпиона IBF в первом тяжелом весе, а также чемпионский пояс журнала The Ring. Кроме того, Бриедис был чемпионом по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Свой последний на данный момент бой Зутис провел в сентябре этого года. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств (MMA). Зутис проиграл нокаутом в первом раунде бывшему баскетболисту Каспару Камбале.