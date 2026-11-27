Бриедис также опроверг предположения о том, что этот поединок станет его полноценным возвращением в профессиональный бокс. После боя с Зутисом ему предстоит операция на плече. Свою последнюю на данный момент встречу на ринге он также провел с травмой. К поединку Бриедис будет готовиться под руководством Дмитрия Шихолая, а Зутис планирует обратиться за помощью к Йосифу Ковчи.