Министр спорта Финляндии отказался пожать руки российским лыжникам
Министр спорта Финляндии Мика Поутала заявил, что не будет участвовать в церемонии награждения призеров первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, если на пьедестал почета поднимутся российские спортсмены.
Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, Финская лыжная федерация пригласила министра на соревнования, которые пройдут с 27 по 29 ноября в Руке, и предложила ему вручить награды призерам. Поутала согласился, однако выдвинул принципиальное условие – среди награждаемых не должно быть российских лыжников.
В первом этапе Кубка мира примут участие три российских спортсмена, получивших нейтральный статус, – Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Остальные заявленные российские лыжники отказались от участия в соревнованиях.
Напомним, что 12 ноября правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд российских граждан, распространив их также на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Однако, как пояснила пограничная служба Финляндии, трое российских лыжников прибыли в страну до вступления новых ограничений в силу.
При этом Финская лыжная федерация и организаторы соревнований подчеркнули, что их позиция остается неизменной: агрессия России против Украины неприемлема, а возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования до окончания войны они считают преждевременным.