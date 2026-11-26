Напомним, что 12 ноября правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд российских граждан, распространив их также на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Однако, как пояснила пограничная служба Финляндии, трое российских лыжников прибыли в страну до вступления новых ограничений в силу.