Сборную Франции по бобслею будут тренировать два представителя Латвии
Латвийские специалисты Сандис Прусис и Даумантс Дрейшкенс стали тренерами сборной Франции по бобслею, сообщает Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF).
"В рамках подготовки к Олимпийским играм 2030 года сборная Франции по бобслею усилила тренерский штаб, – сообщает IBSF. – С лета 2026 года латвийские тренеры Прусис и Дрейшкенс работают с пилотами Роменом Хайнрихом и Марго Бош Риу, а также с их экипажами".
Федерация отмечает, что Прусис участвовал в четырех Олимпийских играх и несколько лет тренировал сборную Латвии по бобслею, а Дрейшкенс завоевал золотую медаль в соревнованиях четверок на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Прусис возглавлял сборную Латвии с 2008 до 2025 года. До этого он два сезона тренировал сборную Италии. В 2025 году Прусиса на посту главного тренера сборной Латвии сменил бывший пилот Эмилс Ципулис.
Сезон Кубка мира 2026/2027 начнется в пятницу этапом на трассе в немецком Альтенберге. В этом сезоне сборная Латвии выступит на Кубке мира только в Сигулде, а в остальное время будет соревноваться в Кубке Европы.