В конце октября CAS обязал IIFH немедленно вернуть российские сборные на международные турниры. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди мужчин, игроков до 20 и до 18 лет, а также среди женщин. Мужские сборные Латвии в этих возрастных категориях также выступают в высшем дивизионе чемпионатов мира.