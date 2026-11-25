Международная федерация хоккея обжалует в швейцарском суде допуск россиян на международные турниры
Международная федерация хоккея (IIFH) обжалует в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене отстранения российских сборных.
В конце октября CAS обязал IIFH немедленно вернуть российские сборные на международные турниры. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди мужчин, игроков до 20 и до 18 лет, а также среди женщин. Мужские сборные Латвии в этих возрастных категориях также выступают в высшем дивизионе чемпионатов мира.
Итальянец Джулио Палермо, возглавлявший коллегию CAS, этой осенью побывал в Москве, где выступил на конференции по арбитражу и провел дискуссию. В прошлом году российскую столицу посетил и египетский арбитр Исмаил Селим. Третьим членом коллегии был Марк Ховелл из Великобритании.
IIFH заявила отвод двум арбитрам, поскольку Палермо и Селим не сообщили о своих связях с Россией. CAS уже не мог рассмотреть вопрос о составе коллегии, поскольку она к тому моменту вынесла решение по делу.
В своем обращении в Федеральный суд Швейцарии IIFH ставит под сомнение независимость и беспристрастность двух из трех членов коллегии CAS. Федерация, в частности, ссылается на недавно обнародованные сведения об их возможных связях с Россией.
Российские сборные были отстранены от соревнований IIFH с февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. За это время команды пропустили пять чемпионатов мира подряд и Олимпийские игры 2026 года в Италии.