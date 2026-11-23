ВИДЕО: латвийский вратарь Артур Шилов объяснил, что происходит с "Питтсбург Пингвинз"
Артур Шилов после последнего поражения от "Даллас Старз" с минимальным счетом в матче НХЛ заявил, что команда сыграла хорошо, но ее усилия не принесли результата.
В выездном матче Шилов отразил 22 из 23 бросков и был признан третьей звездой встречи. "Питтсбург Пингвинз" уступил со счетом 0:1.
"Чувствовал себя хорошо. Думаю, и сыграл хорошо, – сказал латвийский вратарь после матча. – Вся команда сыграла хорошо, но сегодня, на мой взгляд, мы просто не получили награды за свою игру".
Шилов также отметил, что проигрывать всегда неприятно, однако команда продолжает верить в свои силы.
"Если продолжим так играть, со временем это принесет результат", – добавил латвийский вратарь.
В этом сезоне Шилов провел 14 матчей и одержал пять побед, две из них – "сухие". Он отразил 87,8% бросков и пропускал в среднем 3,25 шайбы за матч.
"Питтсбург Пингвинз" набрал 16 очков в 23 матчах и занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь на четверг по латвийскому времени, когда примет на своем льду "Калгари Флэймз".