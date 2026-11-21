Вопрос о въезде спортсменов возник и перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдет в феврале 2027 года в шведском Фалуне. Правительство Швеции заявило, что участие российских спортсменов в соревнованиях может создать риск для международных отношений страны. Решение о выдаче визы и разрешении на въезд шведские ведомства будут принимать в каждом случае отдельно. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещала помогать спортсменам с нейтральным статусом, однако признала, что повлиять на визовые ограничения не может.