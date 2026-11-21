Российские спортсмены не смогут оспорить запрет на въезд в страну соревнований
Даже если международная федерация допустила спортсмена к турниру, власти принимающей страны могут отказать ему во въезде. Обжаловать такой запрет в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне нельзя. Об этом суд сообщил в ответ на запрос издания The Insider.
"Суд не обладает юрисдикцией в отношении национальных правительств", - пояснили в CAS. Спортсмен может оспорить в Лозанне решение спортивной федерации, если такую возможность предусматривают ее правила или арбитражное соглашение. При этом сначала нужно исчерпать все способы обжалования, предусмотренные самой федерацией.
С такой ситуацией уже столкнулись российские хоккеисты. В конце октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к пяти чемпионатам мира. Однако две недели спустя IIHF подтвердила, что молодежная сборная России пропустит чемпионат мира в Канаде из-за действующих в стране ограничений на въезд.
Вопрос о въезде спортсменов возник и перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдет в феврале 2027 года в шведском Фалуне. Правительство Швеции заявило, что участие российских спортсменов в соревнованиях может создать риск для международных отношений страны. Решение о выдаче визы и разрешении на въезд шведские ведомства будут принимать в каждом случае отдельно. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещала помогать спортсменам с нейтральным статусом, однако признала, что повлиять на визовые ограничения не может.