Могут просочиться в страну: выяснилось, что границы Латвии плохо защищены от спортсменов из РФ
Приближается сезон зимних соревнований, к которым по ряду видов спорта допустили представителей России. Несколько европейских стран уже ограничили въезд российских спортсменов, а в Латвии вопрос остается открытым, сообщает программа 360TV Ziņas.
Норвегия и Финляндия ввели строгие ограничения на въезд, запретив въезжать в страну российским профессиональным спортсменам и сопровождающему их персоналу. Схожую позицию заняла и Польша.
"Пока Россия продолжает агрессивную войну, российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну поставил бы под угрозу международные отношения Финляндии", - подчеркнула министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
В Латвии ясности гораздо меньше. Министр образования и науки Чеслав Батня ссылается на закрепленную в законе позицию страны - не участвовать в соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров. Однако в Совете спортивных федераций Латвии (LSFP) указывают на существенный пробел в законодательстве. Запрет на проведение матчей распространяется только на встречи сборных по командным игровым видам спорта. Отдельного запрета, который не позволял бы представителям России и Беларуси выступать в Латвии в индивидуальных видах спорта, в законе нет.
"Государство говорит федерациям: делайте что хотите, но мы не хотим, чтобы они здесь выступали. Так ответственность перекладывают на федерации. Если у россиянина виза, выданная Германией, как можно ограничить ему въезд? Это язык чиновников. Нам предлагают сослаться на норму, которую теоретически можно применить по аналогии. На практике это так не работает", - заявил председатель правления LSFP Владимир Штейнбергс.
Из-за затянувшейся неопределенности в Латвии уже отменили несколько международных соревнований. Федерации спрашивают, на каком законном основании можно не впускать в страну российских и белорусских спортсменов, но конкретного ответа от властей не получают. Журналистам добиться ясности тоже не удалось. Министерство иностранных дел переадресовало вопрос Министерству образования и науки, а там посоветовали обратиться в МИД.