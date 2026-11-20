В Латвии ясности гораздо меньше. Министр образования и науки Чеслав Батня ссылается на закрепленную в законе позицию страны - не участвовать в соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров. Однако в Совете спортивных федераций Латвии (LSFP) указывают на существенный пробел в законодательстве. Запрет на проведение матчей распространяется только на встречи сборных по командным игровым видам спорта. Отдельного запрета, который не позволял бы представителям России и Беларуси выступать в Латвии в индивидуальных видах спорта, в законе нет.