В Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат Латвии по новому олимпийскому виду спорта
В субботу, 28 ноября, в Даугавпилсском олимпийском центре на улице Стадиона, 1, пройдет открытый чемпионат Латвии по брейкингу. Дети, молодежь и взрослые в танцевальных баттлах один на один разыграют чемпионские титулы в восьми категориях.
Соревнования пройдут с 12:00 до 20:00. С 10:00 до 12:00 состоятся регистрация участников и разминка. Билет для зрителей стоит 5 евро.
На чемпионате танцоры будут соревноваться один на один. Сначала пройдет отборочный тур, по итогам которого лучшие танцоры в каждой категории продолжат борьбу на выбывание. Победитель каждого баттла выйдет в следующий раунд, а участники, уступившие в полуфиналах, поборются за третье место.
Выступления оценит международная судейская коллегия.
В каждой категории призеры получат медали, а все участники - дипломы. В завершение чемпионата кубки также вручат танцорам, занявшим первые места в рейтинге Кубка Латвии по брейкингу 2026 года.
Чемпионат организует общество Factory Kingz совместно с Латвийской федерацией спортивных танцев и Даугавпилсским городским управлением образования, молодежи и спорта.
Брейкинг (брейк-данс) с 2024 года включен в программу олимпийских игр.
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