На чемпионате танцоры будут соревноваться один на один. Сначала пройдет отборочный тур, по итогам которого лучшие танцоры в каждой категории продолжат борьбу на выбывание. Победитель каждого баттла выйдет в следующий раунд, а участники, уступившие в полуфиналах, поборются за третье место.