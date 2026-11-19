Сборная Латвия по футболу оказалась в шаге от антирекорда в рейтинге ФИФА
Мужская сборная Латвии по футболу опустилась еще на две строчки в обновленном мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и теперь занимает 145-е место.
С момента публикации предыдущего рейтинга в октябре сборная Латвии провела два матча в лиге C Лиги наций УЕФА. Латвийские футболисты уступили Черногории со счетом 1:2 и сыграли вничью с Арменией - 0:0.
Сборная Эстонии поднялась на пять строчек и занимает 117-е место. Литва отыграла две позиции и вышла на 146-е место.
Среди сборных стран УЕФА Латвия занимает 48-е место, опережая Литву, Молдову, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.
Лучшего результата в рейтинге ФИФА сборная Латвии добилась в 2009 году, когда заняла 45-е место. Худший результат команда показала в 2017 году, опустившись на 148-е место.
Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет действующий чемпион мира - сборная Испании. Второе место занимает Аргентина, третье - Франция, четвертое - Англия. Сборная Марокко поднялась с седьмого места на пятое, опередив Португалию и Бразилию. На восьмом месте по-прежнему Бельгия, на девятом - Нидерланды. Замыкает десятку Колумбия.