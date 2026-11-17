В Риге открыли хоккейную школу, каких еще не было в Латвии
В Риге начала работу хоккейное учебное заведение Vanguard Hockey Academy, в основе которой лежит североамериканская система индивидуальной подготовки хоккеистов. Проект реализуют американский тренер Джефф Лобман, известный латвийский хоккеист Микс Индрашис и бывший игрок сборной Латвии Максим Сапериньш.
Главная цель академии - внедрить в Латвии современные североамериканские методы развития индивидуальных навыков хоккеистов. В тренировочном процессе особое внимание будет уделяться совершенствованию техники катания, контролю шайбы, координации, скорости принятия решений и пониманию игры.
Одной из особенностей проекта станут утренние тренировки перед школой. Занятия будут начинаться в 6:45 и проходить на двух рижских ледовых аренах - в спортивном центре Volvo и ледовом зале "Даугава".
По словам основателя академии Джеффа Лобмана, у Латвии огромный хоккейный потенциал и сильные традиции, однако индивидуальная подготовка игроков по североамериканским методам до сих пор не была достаточно широко представлена в стране.
Важную роль в проекте будет играть и Микс Индрашис, который поделится с юными хоккеистами своим профессиональным опытом. За его плечами участие в международных соревнованиях, Олимпийских играх и бронзовая медаль чемпионата мира в составе сборной Латвии.
Академия рассчитана на хоккеистов от девяти лет до профессиональных игроков. Программа предназначена для игроков, уже имеющих опыт подготовки и участия в соревнованиях, и не рассчитана на начинающих. Перед зачислением каждый кандидат пройдет индивидуальную оценку.