Академия рассчитана на хоккеистов от девяти лет до профессиональных игроков. Программа предназначена для игроков, уже имеющих опыт подготовки и участия в соревнованиях, и не рассчитана на начинающих. Перед зачислением каждый кандидат пройдет индивидуальную оценку.