Чемпионат мира по биатлону LaVita IBU в Отепя пройдет с 9 по 21 февраля 2027 года. Из Риги можно будет добраться специальным автобусом, который во все дни соревнований будет отправляться от гостиницы "Таллинк" в 12.00, а в обратный путь – через час после окончания соревнований.