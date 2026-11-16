В Эстонии ждут большого наплыва спортивных болельщиков из Латвии. Что тянет их в соседнюю страну?
С 9 по 21 февраля 2027 года в эстонском Отепя впервые пройдет чемпионат мира по биатлону LaVita IBU. Организаторы советуют спортивным болельщикам заранее позаботиться о размещении, чтобы подобрать подходящий вариант ночлега.
Латвийские болельщики обычно составляют около пятой части зрителей международных соревнований по биатлону в Отепя, поэтому организаторы ожидают, что и на этот чемпионат мира приедет немало латвийцев.
"Латвийским спортивным болельщикам в Отепя всегда очень рады. Поскольку на этот раз соревнования будут завершаться вечером, рекомендуем остаться на ночь в Южной Эстонии. С бронированием жилья лучше не затягивать – чем ближе соревнования, тем меньше остается доступных вариантов", – отметил председатель организационного комитета Айвар Нигол.
На созданной организаторами площадке частных предложений уже опубликованы десятки вариантов размещения в Южной Эстонии. Жилье предлагают как в Отепя и ближайших окрестностях, так и ближе к латвийской границе – например, в волостях Валга, Тырва, Мульги, Рыуге и Антсла. Представлены как городские квартиры, так номера в хостелах и целые дома.
Организаторы просматривают объявления перед публикацией, однако не выступают посредниками при бронировании и не являются стороной сделки. За информацию в объявлении, условия проживания и договоренности с гостем отвечает тот, кто предлагает жилье.
Чемпионат мира по биатлону LaVita IBU в Отепя пройдет с 9 по 21 февраля 2027 года. Из Риги можно будет добраться специальным автобусом, который во все дни соревнований будет отправляться от гостиницы "Таллинк" в 12.00, а в обратный путь – через час после окончания соревнований.