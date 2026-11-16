Молодежной сборной РФ запретили участие в ЧМ по хоккею в Канаде
Молодежная сборная России по хоккею до 20 лет не сможет принять участие в чемпионате мира 2027 года в Канаде из-за позиции канадских властей. Об этом объявила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).
Как сообщает IIHF, федерация учла позицию властей Канады и оценила возможность "альтернативных вариантов" проведения чемпионата - и не стала переносить его в другую страну. Канада останется принимающей стороной молодежного чемпионата. Турнир пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир.
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернуть РФ на чемпионаты мира по хоккею сезона 2026/27 правительство Канады заявило, что не допустит участия российской молодежной сборной в соревновании. В частности, премьер-министр страны Марк Карни подчеркивал, что россияне не получат виз.
Как ранее писал Otkrito.lv, сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии объявили, что не будут играть против России на чемпионатах мира.