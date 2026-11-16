Молодежной сборной РФ запретили участие в ЧМ по хоккею в Канаде

Как сообщает IIHF, федерация учла позицию властей Канады и оценила возможность "альтернативных вариантов" проведения чемпионата - и не стала переносить его в другую страну. Канада останется принимающей стороной молодежного чемпионата. Турнир пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир.