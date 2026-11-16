Молодежной сборной РФ запретили участие в ЧМ по хоккею в Канаде
Фото: Shutterstock
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В мире

Молодежной сборной РФ запретили участие в ЧМ по хоккею в Канаде

Отдел спорта

Otkrito.lv

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Молодежная сборная России по хоккею до 20 лет не сможет принять участие в чемпионате мира 2027 года в Канаде из-за позиции канадских властей. Об этом объявила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Как сообщает IIHF, федерация учла позицию властей Канады и оценила возможность "альтернативных вариантов" проведения чемпионата - и не стала переносить его в другую страну. Канада останется принимающей стороной молодежного чемпионата. Турнир пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир. 

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернуть РФ на чемпионаты мира по хоккею сезона 2026/27 правительство Канады заявило, что не допустит участия российской молодежной сборной в соревновании. В частности, премьер-министр страны Марк Карни подчеркивал, что россияне не получат виз.

Как ранее писал Otkrito.lv, сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии объявили, что не будут играть против России на чемпионатах мира. 

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КанадаOtkrito.lvМеждународная федерация хоккеяМарк КарниIIHF

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