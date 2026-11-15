Приехали в Японию и оставили позади 12 стран: латвийцы сотворили сенсацию на чемпионате мира
Латвийские рыбаки добились впечатляющего успеха на чемпионате мира в Японии, где за медали боролись представители 15 стран. За два дня соревнований наши спортсмены поймали сотни форелей и сумели обойти большинство соперников, уступив лишь двум сильнейшим сборным.
14 ноября в японской префектуре Нагано завершился шестой чемпионат мира по ловле прудовой форели на спиннинг (Trout Area). Соревнования проходили на озере Хирая, куда съехались лучшие спортсмены из 15 стран, включая Японию, Италию, Германию, Польшу, Литву и Латвию.
Сборная Латвии завоевала бронзовые медали, уступив только хозяевам чемпионата - японцам - и команде Италии. Третье место стало результатом двух дней напряженной борьбы, в течение которых латвийские спортсмены одержали 59 побед в индивидуальных поединках и поймали в общей сложности 542 радужные форели.
Четверо латвийцев против сильнейших рыбаков мира
Латвию на чемпионате представляли Анатолий Ливданс, Каспарс Федоровс, Кристиан Годиньш и Рудольф Ото Эгле. Все четверо продемонстрировали стабильные результаты, благодаря чему сборная смогла удержаться среди лидеров на протяжении обоих соревновательных дней.
В первый день латвийцы набрали 20 штрафных очков за места в секторах, а во второй улучшили результат до 19. В итоге команда завершила чемпионат с 39 очками. В этом виде спорта чем меньше таких очков набирает команда, тем выше ее итоговое место.
Чемпионами мира стали японцы, набравшие 18 очков. Серебряные медали достались итальянцам с 25 очками. Латвия уверенно заняла третье место, опередив ближайших преследователей из Болгарии, у которых оказалось 48 очков.
Трое латвийцев вошли в число 15 лучших спортсменов
Отличных результатов представители Латвии добились и в индивидуальном зачете, где соревновались 69 рыбаков.
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Лучшим среди латвийцев стал Анатолий Ливданс, занявший десятое место в мире. За два дня он поймал 150 форелей и одержал 17 побед в поединках.
Каспар Федоров завершил чемпионат на 13-м месте. На его счету 120 пойманных рыб и 15 побед. Кристиан Годиньш занял 15-е место, поймав 146 форелей и одержав 14 побед.
Рудольф Ото Эгле оказался на 29-й позиции с результатом 126 пойманных рыб и 13 побед. При этом во второй день соревнований он сумел занять пятое место в своем секторе.
Индивидуальным чемпионом мира стал представитель Японии Дайго Сугияма, который за два дня поймал 212 форелей и набрал 80 очков. Серебро досталось его соотечественнику Юдаю Ито, а бронза - итальянцу Давиде Франче.
Почему победить в Японии особенно сложно
Особенность нынешнего чемпионата заключалась в месте проведения. Именно Япония считается родиной Trout Area - спортивной дисциплины, которая предполагает ловлю форели на искусственные приманки в специально оборудованных водоемах.
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В Японии этот вид спорта получил широкое развитие, а местные рыболовы считаются одними из сильнейших в мире. Поэтому соперничество с японской сборной на ее территории стало особенно серьезным испытанием для приезжих команд.
Озеро Хирая находится в горной местности на высоте около 900 метров над уровнем моря. Спортивный комплекс, открытый в 2003 году, располагает шестью различными зонами для ловли рыбы, условия в которых отличаются друг от друга. Это требует от участников не только мастерства, но и умения быстро подбирать подходящие приманки и технику ловли.
Латвийская сборная начала готовиться к соревнованиям заранее. Спортсмены прибыли в Японию за несколько дней до старта, чтобы привыкнуть к местным условиям и особенностям рыбалки.
Успех латвийцев отметила и Итальянская федерация спортивного рыболовства, которая 14 ноября опубликовала официальные итоги чемпионата. В сообщении отдельно упоминается бронзовая медаль сборной Латвии, сумевшей подняться на пьедестал почета в борьбе с 14 другими национальными командами.