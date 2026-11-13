Объявлено о прощальном матче хоккеиста Каспарса Даугавиньша за сборную Латвии

Во втором матче Даугавиньш, много лет бывший капитаном сборной Латвии, в последний раз выйдет на лед в ее форме. Матч будет и благотворительным. Часть средств от продажи каждого билета пойдет на поддержку здоровья детей в рамках программы Bērnu Veselības Busiņš организации Ronald McDonald Māja Latvijā. А 7 апреля болельщики смогут лично встретиться с Даугавиньшем, сфотографироваться с ним, взять у него автограф и пообщаться.