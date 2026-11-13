Объявлено о прощальном матче хоккеиста Каспарса Даугавиньша за сборную Латвии
Бывший капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш в апреле проведет прощальный матч за национальную команду. Это будет товарищеская встреча со сборной Австрии в Риге, сообщила Латвийская хоккейная федерация (LHF).
В рамках подготовки к чемпионату мира 2027 года в Германии сборная Латвии проведет в рижской Xiaomi Arēna шесть товарищеских матчей. Ее соперниками станут сборные Австрии, Дании, Финляндии и Швейцарии.
Подготовку латвийские хоккеисты начнут двумя матчами со сборной Австрии – 7 и 8 апреля.
Во втором матче Даугавиньш, много лет бывший капитаном сборной Латвии, в последний раз выйдет на лед в ее форме. Матч будет и благотворительным. Часть средств от продажи каждого билета пойдет на поддержку здоровья детей в рамках программы Bērnu Veselības Busiņš организации Ronald McDonald Māja Latvijā. А 7 апреля болельщики смогут лично встретиться с Даугавиньшем, сфотографироваться с ним, взять у него автограф и пообщаться.
20 апреля сборная Латвии сыграет с Данией, а на следующий день – с Финляндией.
Последние два товарищеских матча перед своими болельщиками латвийские хоккеисты проведут 29 и 30 апреля. В обеих встречах их соперником станет сборная Швейцарии.
Завершит подготовку сборная Латвии двумя выездными матчами против Норвегии 7 и 8 мая.
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В начале ноября сборная Латвии завоевала Кубок Германии (Deutschland Cup) в Дюссельдорфе. Латвийские хоккеисты обыграли Словакию в овертайме со счетом 3:2, Германию – 3:1 и Австрию – 6:2.
В декабре сборная Латвии выступит на турнире Kaufland Cup в словацком городе Спишска-Нова-Вес.
Чемпионат мира 2027 года планируется провести в мае в немецких городах Мангейме и Дюссельдорфе. Правда, из-за того, что сборной РФ формально разрешили участвовать на этих соревнованиях, как ранее сообщал Otkrito.lv, проведение ЧМ оказалось под угрозой.