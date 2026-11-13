"Спортсменов не следует наказывать!" Решение Финляндии по визам россиянам ставит под угрозу чемпионат мира по фигурному катанию

Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение ужесточить ограничения на въезд для граждан России, которые обращаются за краткосрочными рабочими визами, в том числе для профессиональной спортивной деятельности. Новые правила вступят в силу 16 ноября. Принятие решения ускорили после того, как вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл путь к возвращению мужской и женской сборных России по хоккею на чемпионаты мира в следующем году.