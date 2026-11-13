"Спортсменов не следует наказывать!" Решение Финляндии по визам россиянам ставит под угрозу чемпионат мира по фигурному катанию
После ужесточения визовых правил для граждан России Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением, в котором фактически поддержал российских спортсменов. Организация предупредила, что решение финских властей может повлиять на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2027 году.
Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение ужесточить ограничения на въезд для граждан России, которые обращаются за краткосрочными рабочими визами, в том числе для профессиональной спортивной деятельности. Новые правила вступят в силу 16 ноября. Принятие решения ускорили после того, как вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл путь к возвращению мужской и женской сборных России по хоккею на чемпионаты мира в следующем году.
Объясняя причины жестких мер, правительство Финляндии заявило, что Россия активно использует спорт в качестве инструмента пропаганды, "чтобы продвигать цели своей незаконной агрессивной войны". В дальнейшем гражданам России будет разрешено работать в Финляндии по шенгенской визе только в том случае, если выполняемые ими задачи будут признаны строго необходимыми для национальной безопасности и обеспечения страны.
В 2027 году в Финляндии планируется провести чемпионат мира по фигурному катанию. После решения финского правительства Международный союз конькобежцев выступил с заявлением, фактически встав на сторону российских спортсменов. Организация предупредила, что новые ограничения могут повлиять на проведение предстоящего чемпионата мира.
"ISU считает, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, по-прежнему происходит множество конфликтов", - заявила организация.
В союзе добавили, что сейчас оценивают последствия решения финских властей. Прежде чем принимать дальнейшие решения, ISU намерена запросить дополнительные разъяснения у Финской федерации фигурного катания и местного организационного комитета.
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Решение Финляндии прокомментировали и в России. Депутат Государственной думы Светлана Журова уже призвала перенести чемпионат мира в Россию. По ее словам, Финляндия намеренно идет на такие шаги, чтобы не допустить участия российских спортсменов, в том числе фигуристов, которые могли бы претендовать на победу.
"ISU (Международному союзу конькобежцев) необходимо срочно перенести турнир, например, в Россию. Думаю, ведущие фигуристы приедут в Россию. Мы можем организовать масштабный турнир по фигурному катанию хоть завтра. Это не проблема: мы уже неоднократно помогали ISU", - заявила Журова.
В фигурном катании россиянам разрешено выступать в статусе нейтральных спортсменов. Перед началом нового сезона такое разрешение в различных дисциплинах уже получили 75 спортсменов.