Появились сомнения в объективности суда, который разрешил хоккеистам из РФ вернуться на чемпионаты мира
Один из арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) Джулио Палермо, возглавлявший коллегию, которая вынесла решение в пользу допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям, за несколько недель до принятия решения посетил конференцию в Москве. Об этом сообщило швейцарское издание Inside Paradeplatz.
Как ранее писал Otkrito.lv, в конце октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть сборные России на международные турниры. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди взрослых мужских сборных, команд U-20 и U-18, а также на женский чемпионат мира. В высших дивизионах мужских чемпионатов выступают и сборные Латвии.
Inside Paradeplatz сообщает, что Палермо был одним из трех арбитров коллегии, принявшей решение в пользу участия российских хоккейных сборных в международных соревнованиях. До назначения председателем коллегии итальянский арбитр побывал в Москве, где выступил на конференции по вопросам арбитража и провел дискуссию.
CAS сообщил изданию, что не знал о поездке Палермо в Россию и об обстоятельствах, которые могли бы повлиять на его независимость при работе в коллегии. Суд также подчеркнул, что Палермо ездил в Россию еще до назначения председателем коллегии.
Швейцарское издание также сообщает, что в мае 2025 года Москву посетил египетский арбитр Исмаил Селим. Он тоже входил в коллегию из трех арбитров, вынесшую решение в пользу допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям.
Селим участвовал в Российском международном арбитражном конгрессе в Москве, организованном для российских юристов, инвесторов и предпринимателей.
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После решения CAS, хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили об отказе играть с россиянами.