22-летняя легкоатлетка Агате Цауне неожиданно объявила о завершении карьеры

"Но у медали всегда есть и обратная сторона. Бывали моменты, когда казалось, что земля уходит из-под ног. Моменты, когда я не знала, смогу ли снова подняться, выдержит ли мое тело нагрузки и удастся ли мне когда-нибудь еще достичь результатов, к которым я стремилась. Были и слова, и ситуации, которые причиняли боль гораздо сильнее, чем могли представить окружающие. Но я училась не сдаваться, сохранять веру в себя и двигаться вперед, даже когда это было нелегко. Этот путь научил меня гораздо большему, чем просто бегу. Он научил меня терпению, умению подниматься после падений, верить в себя и продолжать идти вперед даже в трудные времена".