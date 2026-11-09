22-летняя легкоатлетка Агате Цауне неожиданно объявила о завершении карьеры
Молодая латвийская бегунья на длинные дистанции Агате Цауне объявила в социальных сетях о завершении профессиональной спортивной карьеры.
Молодая спортсменка сообщила о своем решении уйти из профессионального спорта в своем аккаунте в Instagram.
"Я приняла решение завершить профессиональную карьеру в беге. Бег навсегда останется в моем сердце. Я продолжу бегать, но уже не профессионально - ради здоровья, удовольствия и вместе с друзьями", - написала Цауне.
"Кто-то, возможно, скажет, что моя спортивная карьера была короткой, но я считаю, что она была достаточно долгой, чтобы многое пережить и многого достичь. Я побила несколько рекордов среди молодежи, юниоров и взрослых на разных беговых дистанциях, участвовала в международных соревнованиях высокого уровня и завоевывала медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет. Опыт, который я получила, люди, которых встретила, и возможности, которые открыл передо мной спорт, невозможно описать словами. За все это я искренне благодарна".
"Но у медали всегда есть и обратная сторона. Бывали моменты, когда казалось, что земля уходит из-под ног. Моменты, когда я не знала, смогу ли снова подняться, выдержит ли мое тело нагрузки и удастся ли мне когда-нибудь еще достичь результатов, к которым я стремилась. Были и слова, и ситуации, которые причиняли боль гораздо сильнее, чем могли представить окружающие. Но я училась не сдаваться, сохранять веру в себя и двигаться вперед, даже когда это было нелегко. Этот путь научил меня гораздо большему, чем просто бегу. Он научил меня терпению, умению подниматься после падений, верить в себя и продолжать идти вперед даже в трудные времена".
В 2023 году Цауне завоевала золотые медали в беге на 3000 и 5000 метров на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, а также победила в забеге на 5000 метров на Европейских играх.
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В активе спортсменки несколько рекордов Латвии на различных дистанциях в возрастных категориях до 18, до 20 и до 23 лет, а также национальный рекорд в беге на 3000 метров.