Латвии официально предложили сыграть против команды РФ на молодежном ЧМ по хоккею

Впрочем, сборная России на этом ЧМ может и не появиться. Как ранее сообщал Otkrito.lv, премьер‑министр Канады Марк Карни заявил, что страна откажет российским хоккеистам в выдаче виз для участия в международных соревнованиях на своей территории, в том числе в МЧМ.