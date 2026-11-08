Латвийским хоккеистам играть с командой РФ запрещено законодательно.
В мире
Сегодня 18:20
Латвии официально предложили сыграть против команды РФ на молодежном ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила национальным федерациям новый календарь молодежного чемпионата мира 2027 года, в котором сборная России занимает место Норвегии. Об этом стало известно благодаря заявлению Швейцарской федерации хоккея.
Швейцарцы рассказали об этом календаре и объявили, что в нынешних обстоятельствах против российской команды не сыграют.
Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред‑Дир.
Впрочем, сборная России на этом ЧМ может и не появиться. Как ранее сообщал Otkrito.lv, премьер‑министр Канады Марк Карни заявил, что страна откажет российским хоккеистам в выдаче виз для участия в международных соревнованиях на своей территории, в том числе в МЧМ.
Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил сборные России до соревнований под эгидой ИИХФ, что вызвало тектонические потрясения в хоккейном мире. Команды многих стран играть с хоккеистами из РФ не желают по причине ее агрессии против Украины.