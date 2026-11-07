Правительство Германии полагает, что не сможет провести чемпионат мира по хоккею 2027 года
Как сообщила немецкая телерадиокомпания ARD, правительство Германии фактически исключило возможность проведения чемпионата мира по хоккею в стране в мае следующего года, если к участию допустят сборную России.
Как уже сообщал Otkrito.lv, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) немедленно вернуть российские сборные на международные турниры. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди мужских, молодежных (U-20), юниорских (U-18) и женских сборных. В высшем дивизионе мужских чемпионатов выступают и сборные Латвии.
После обсуждений с Немецким хоккейным союзом (DEB), IIHF и Немецкой олимпийской спортивной конфедерацией (DOSB) представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что из-за серьезного противодействия других стран, а также коммерческих и медиапартнеров "проведение турнира практически невозможно как со спортивной, так и с экономической точки зрения".
Корнелиус подчеркнул, что решение CAS неприемлемо для проведения чемпионата. Угрозы бойкота со стороны нескольких стран, включая действующего чемпиона мира Финляндию, свидетельствуют о том, "что международное хоккейное сообщество не принимает возвращение России по решению CAS".
Также сообщалось, что несколько спонсоров чемпионата мира заявили о намерении отказаться от финансирования турнира, если в нем будет участвовать Россия.
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Ранее председатель DEB Франк Луц допускал, что Германия может отказаться от проведения чемпионата.
"Нашей целью должно оставаться проведение турнира в соответствии с планом. Однако с учетом бойкотов в случае допуска России это было бы практически невозможно, – сказал Корнелиус. – Поэтому сейчас мы хотим в ходе диалога изучить возможности, которые позволят турниру все же состояться".
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили об отказе играть с россиянами.
Канада в свою очередь сообщила, что не допустит сборные России и Беларуси к участию в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.
Тем временем, Французская федерация хоккея сняла национальную сборную по следж-хоккею с декабрьского чемпионата мира в дивизионе C, объяснив решение участием в турнире сборной России.
Мужской чемпионат мира запланирован с 14 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме.