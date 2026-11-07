Правительство Германии полагает, что не сможет провести чемпионат мира по хоккею 2027 года

"Нашей целью должно оставаться проведение турнира в соответствии с планом. Однако с учетом бойкотов в случае допуска России это было бы практически невозможно, – сказал Корнелиус. – Поэтому сейчас мы хотим в ходе диалога изучить возможности, которые позволят турниру все же состояться".