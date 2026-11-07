Кристапс Порзиньгис объявил об уходе из баскетбола
Латвийская баскетбольная суперзвезда Кристапс Порзиньгис в пятницу сообщил о решении приостановить карьеру. Из-за проблем со здоровьем центровой так и не сыграл за Golden State Warriors в нынешнем сезоне.
О своем решении Порзиньгис объявил в социальных сетях. Он признался, что сейчас находится не в той физической форме, в которой хотел бы быть, чтобы показывать игру, которой сам от себя ожидает. "Поэтому я принял решение поставить здоровье на первое место и отойти от игры, которую люблю", - написал баскетболист.
"В этой ситуации я хочу проявить максимальное уважение к организации Golden State Warriors и сотрудничать с ней, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон. Я благодарен своей семье и близким за то, что они всегда были рядом со мной. Огромное спасибо всем за поддержку. Только вперед и вверх!"
Порзиньгис начал карьеру в NBA в 2015 году в составе "Нью-Йорк Никс", затем выступал за "Даллас Маверикс" и "Вашингтон Уизардс". Звездный этап его карьеры начался после перехода в 2023 году в "Бостон Селтикс". В составе этой команды в 2024 году он стал первым и пока единственным представителем Латвии, завоевавшим титул чемпиона NBA.
В 2025 году баскетболиста обменяли в "Атланта Хокс", а в этом году он оказался в "Голден Стэйт Уорриорз".
Однако серьезным ударом по карьере стали проблемы со здоровьем. Во время сезона 2024/2025, когда Порзиньгис еще играл за "Бостон", он перенес вирусную инфекцию. После выздоровления у него продолжали проявляться различные симптомы. В результате у Кристапса диагностировали POTS - синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это заболевание может вызывать резкое учащение сердцебиения при изменении положения тела, например при вставании.
Читайте продолжение после рекламы
Летом Порзиньгис подписал с "Голден Стэйт" двухлетний контракт на 40 миллионов долларов. Были надежды, что его здоровье улучшится, однако этого не произошло. Баскетболист пропустил предсезонный тренировочный лагерь команды и так и не вышел на площадку в нынешнем сезоне.
В СМИ сообщалось, что клуб начал искать возможности обменять Порзиньгиса и решил не выплачивать ему зарплату до тех пор, пока для игрока не найдут новую команду. Это означает, что из предусмотренных на нынешний сезон 20 миллионов долларов он теряет более 218 тысяч за каждый пропущенный матч.
Впрочем, возможно, Порзиньгис еще не поставил окончательную точку в своей баскетбольной карьере. До дедлайна обменов игроков НБА, который наступит 11 февраля, ситуация может измениться.