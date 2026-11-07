Кристапс Порзиньгис объявил об уходе из баскетбола

"В этой ситуации я хочу проявить максимальное уважение к организации Golden State Warriors и сотрудничать с ней, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон. Я благодарен своей семье и близким за то, что они всегда были рядом со мной. Огромное спасибо всем за поддержку. Только вперед и вверх!"