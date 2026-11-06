Франция тоже присоединилась к бойкоту российских хоккеистов
Франция сняла свою сборную по следж-хоккею с чемпионата мира, который пройдет в декабре в Мексике. Об этом сообщила Французская федерация хоккея на льду (FFHG). Таким образом, Франция присоединилась к бойкоту, который набирает обороты после возвращения российских команд к соревнованиям.
FFHG отказалась от участия в турнире, запланированном на 8–13 декабря, после того как Всемирная организация по следж-хоккею (WPIH) включила в расписание матч против России. Федерация сослалась на серьезную нагрузку на спортсменов и заявила, что в сложившихся условиях невозможно гарантировать нормальное проведение турнира.
FFHG также предупредила, что возвращение России может поставить под угрозу участие женской сборной Франции в чемпионате мира 2027 года в высшем дивизионе.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет на участие России в соревнованиях, введенный Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) в 2022 году. Суд обосновал свое решение правовыми доводами. IIHF выразила несогласие с решением CAS и предупредила о серьезных организационных и спортивных трудностях.
Ранее Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия и Чехия отказались играть с Россией. Канада запретила российским и белорусским командам участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет в провинции Альберта.