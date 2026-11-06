Франция тоже присоединилась к бойкоту российских хоккеистов

FFHG отказалась от участия в турнире, запланированном на 8–13 декабря, после того как Всемирная организация по следж-хоккею (WPIH) включила в расписание матч против России. Федерация сослалась на серьезную нагрузку на спортсменов и заявила, что в сложившихся условиях невозможно гарантировать нормальное проведение турнира.