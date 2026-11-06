На кону 750 тысяч евро: российский клуб решил уволить легенду латвийского хоккея Тамбиева
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" решил уволить главного тренера Леонида Тамбиева, однако стороны не могут договориться о размере компенсации.
Леонид Тамбиев оказался в центре конфликта. Он был против того, чтобы один из ведущих хоккеистов команды Джордан Уил на время уехал к семье и ребенку, у которого возникли проблемы со здоровьем. Руководство "Динамо" не поддержало позицию Тамбиева, а болельщики клуба его освистали.
Российские СМИ сообщают, что Тамбиева, назначенного главным тренером перед началом этого сезона, отстранили от работы. Он не поехал с командой на выездной матч против шанхайского клуба "Дрэгонс", который состоялся 5 ноября и завершился победой "Динамо" со счетом 3:2. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Олега Ореховского, а главным кандидатом на место Тамбиева называют Равиля Якубова.
По сообщениям СМИ, "Динамо" и Тамбиев пока не договорились о размере компенсации. По оценкам, годовая зарплата тренера составляет 40 млн рублей (437 тыс. евро). При выплате полной компенсации по двухлетнему контракту "Динамо" может заплатить 70 млн рублей (765 тыс. евро). Тамбиев не готов соглашаться на меньшую сумму или отказываться от выплаты, которая полагается ему по контракту. Поскольку стороны еще не согласовали условия расторжения договора, официально Тамбиев остается в должности.
Сообщается, что за недолгое время работы в клубе у бывшего хоккеиста сборной Латвии возникли конфликты с руководством "Динамо", отдельными сотрудниками и игроками. Поэтому в клубе решение расстаться с тренером восприняли без сожаления.
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Тамбиев продолжил работать в российском хоккее после начала полномасштабной войны в Украине и последовавших за этим поправок к латвийскому Закону о спорте. Несколько сезонов он возглавлял владивостокский "Адмирал", а затем работал помощником тренера в петербургском СКА.