На кону 750 тысяч евро: российский клуб решил уволить легенду латвийского хоккея Тамбиева

По сообщениям СМИ, "Динамо" и Тамбиев пока не договорились о размере компенсации. По оценкам, годовая зарплата тренера составляет 40 млн рублей (437 тыс. евро). При выплате полной компенсации по двухлетнему контракту "Динамо" может заплатить 70 млн рублей (765 тыс. евро). Тамбиев не готов соглашаться на меньшую сумму или отказываться от выплаты, которая полагается ему по контракту. Поскольку стороны еще не согласовали условия расторжения договора, официально Тамбиев остается в должности.