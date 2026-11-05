Конец целой эпохи: Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии
41-летний португальский футболист Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Спортсмен опубликовал в Instagram эмоциональное прощальное видео, вспомнив 23 года выступлений за Португалию, свои победы и неудачи.
В четверг, 5 ноября, Криштиану Роналду опубликовал видеоролик с кадрами самых запоминающихся моментов своей карьеры в сборной. Публикацию он сопроводил словами "Португалия навсегда останется частью меня
В обращении футболист заявил, что пришло время передать знаменитую футболку с номером 7 следующему поколению. По его словам, за 23 года он привык воспринимать ее не как личную собственность, а как огромную ответственность перед страной.
Роналду признался, что решение далось ему нелегко, поскольку оно связано не только с разумом, но и с чувствами. Он вспомнил болельщиков, которые поддерживали сборную на протяжении десятилетий, в том числе португальцев, живущих за границей.
"Я отдавал все ради этой футболки"
В своем прощальном послании футболист вспомнил не только победы и рекорды, но и болезненные поражения. Он признал, что не всегда мог оправдать ожидания болельщиков, хотя неизменно стремился добиваться большего.
Роналду также поблагодарил товарищей по команде, тренеров, сотрудников сборной и членов своей семьи. Особое место в его воспоминаниях занимает исполнение национального гимна перед матчами. Обращаясь к молодым футболистам, он выразил надежду, что новые поколения продолжат добиваться успехов и приносить стране победы.
Завершая послание, Роналду поблагодарил португальцев за 23 года поддержки и подчеркнул, что гордость за возможность представлять свою страну останется с ним навсегда.
Читайте продолжение после рекламы
За сборную Португалии он забил 146 голов
Криштиану Роналду дебютировал в национальной команде в августе 2003 года, когда ему было 18 лет. За 23 года он провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами в мужском футболе на уровне национальных сборных.
С Роналду Португалия впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы в 2016 году, а затем дважды становилась победителем Лиги наций УЕФА - в 2019 и 2025 годах.
Футболист также участвовал в шести чемпионатах мира. Последним для него стал турнир 2026 года, на котором Португалия выбыла в 1/8 финала после поражения от Испании.
Уходу предшествовал громкий конфликт с тренером
Последние недели выступлений Роналду за сборную сопровождались скандалом. В конце сентября футболист покинул расположение национальной команды после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.
Читайте продолжение после рекламы
Поводом стало решение тренера оставить Роналду в запасе во время матча против Норвегии. По словам футболиста, Жезуш обещал выпустить его на поле, однако этого не произошло.
Позднее Роналду обвинил тренера в нарушении договоренностей и заявил, что утратил к нему доверие. При этом он признал, что не должен был самовольно покидать расположение команды, и извинился перед болельщиками и товарищами по сборной. Португальская футбольная федерация впоследствии отстранила футболиста на 30 дней и оштрафовала его.
Еще в октябре Роналду говорил, что не намерен немедленно завершать выступления за национальную команду. Он рассказывал, что задумывался об уходе после чемпионата мира 2026 года и даже подготовил прощальное письмо, но тогда президент федерации убедил его пересмотреть решение.