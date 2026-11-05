Конец целой эпохи: Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии

Позднее Роналду обвинил тренера в нарушении договоренностей и заявил, что утратил к нему доверие. При этом он признал, что не должен был самовольно покидать расположение команды, и извинился перед болельщиками и товарищами по сборной. Португальская футбольная федерация впоследствии отстранила футболиста на 30 дней и оштрафовала его.