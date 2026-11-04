Канада заявила о том, что не пустит сборную РФ на молодежный чемпионат мира по хоккею

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, ничем не оправданную и ужасную войну в Украине, пока она продолжается, ни один из этих спортсменов не будет представлять свою страну в Канаде. Поэтому, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россияне в нем участвовать не будут", - сказал Карни.