Канада заявила о том, что не пустит сборную РФ на молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная России не примет участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде. Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) немедленно вернуть российские сборные по хоккею на международные турниры. Решение распространяется на чемпионаты мира этого сезона среди взрослых мужских сборных, сборных U-20 и U-18, а также на женский чемпионат мира. В высшем дивизионе мужских чемпионатов выступают и сборные Латвии.
С 26 декабря по 5 января в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира, в котором после решения CAS должна была бы участвовать и сборная России. Но, похоже, что не будет.
"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, ничем не оправданную и ужасную войну в Украине, пока она продолжается, ни один из этих спортсменов не будет представлять свою страну в Канаде. Поэтому, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россияне в нем участвовать не будут", - сказал Карни.
Канада может не выдать российским хоккеистам визы, тем самым лишив их возможности выступить на ЧМ.
Ранее Латвия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и Чехия заявили, что на предстоящих турнирах не будут проводить матчи со сборными России.
Хотя Австрийская федерация хоккея пока официально не объявила о своем решении, глава организации Александр Хельвиг в разговоре с телерадиокомпанией ORF отметил, что в нынешних обстоятельствах австрийцы также не будут играть против россиян.
Чемпионат мира среди взрослых 2027 года сборных запланирован с 14 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме, однако, как ранее писал Otkrito.lv, Германия не исключает возможности отказаться от проведения этого чемпионата мира из-за проблем с безопасностью.
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Сборные России были отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года, когда Россия начала повторное вторжение в Украину. За это время российские команды пропустили пять чемпионатов мира и Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине.