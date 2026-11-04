Чемпионат мира по хоккею теряет многолетних спонсоров из-за участия России

Российские сборные были отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За это время российские команды пропустили пять чемпионатов мира, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.