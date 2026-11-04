Чемпионат мира по хоккею теряет многолетних спонсоров из-за участия России
Решение о возможном возвращении сборной России на чемпионат мира по хоккею уже вызывает последствия: финская Nokian Tyres заявила, что прекратит спонсорство турнира, если россияне выйдут на лед. Ранее об аналогичной позиции сообщили еще две компании.
Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если в турнире примет участие сборная России. Об этом компания заявила во вторник. "В нынешних обстоятельствах продолжение спонсорства в случае участия России не соответствовало бы нашим ценностям", - говорится в заявлении Nokian Tyres.
Как известно, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) незамедлительно восстановить российскую сборную в правах на участие в международных турнирах. Решение распространяется на чемпионаты мира этого сезона среди мужских команд, сборных U-20 и U-18, а также на женские мировые первенства. В мужских чемпионатах высшего дивизиона выступает и сборная Латвии.
Ранее стало известно, что в случае допуска России IIHF может лишиться поддержки также шведской компании по производству мебели AJ Produkter и чешской букмекерской компании Tipsport.
Чемпионат мира должен пройти с 14 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме. Однако уже в понедельник сообщалось, что Германия не исключает возможности отказаться от проведения турнира.
Также сообщалось, что хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании договорились о единой позиции против возвращения российских хоккейных сборных на международные соревнования, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ). Позже чешская национальная хоккейная команда заявила, что не будет играть против российских национальных команд на международных соревнованиях.
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Российские сборные были отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За это время российские команды пропустили пять чемпионатов мира, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.