Хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании договорились не играть с Россией и Беларусью

ЛФХ сообщила, что после заявления IIHF в сотрудничестве с хоккейными федерациями Финляндии, Норвегии и Дании активно работала над согласованием общей позиции и дальнейших действий в связи с возможным возвращением России в международный хоккей. "Это сотрудничество уже дало конкретные результаты. Все четыре федерации публично подтвердили свою позицию и официально проинформировали IIHF, что в нынешних обстоятельствах их сборные не будут играть против России. ЛФХ высоко оценивает и полностью поддерживает решения, принятые коллегами из Финляндии, Норвегии и Дании", - говорится в заявлении федерации.