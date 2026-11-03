Хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании договорились не играть с Россией и Беларусью
Хоккейные федерации Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании договорились о единой позиции против возвращения российских хоккейных сборных на международные соревнования, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).
Как сообщалось, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) немедленно восстановить российские хоккейные сборные на международных турнирах, распространив решение на чемпионаты мира этого сезона среди взрослых мужчин, сборных U-20 и U-18, а также на женский чемпионат мира. В высшем дивизионе мужских чемпионатов играют и сборные Латвии.
В заявлении ЛФХ указала, что позиция организации неизменна с 2022 года, и сборные Латвии, пока продолжается начатая Россией война в Украине, не будут играть против сборных России и Беларуси.
ЛФХ сообщила, что после заявления IIHF в сотрудничестве с хоккейными федерациями Финляндии, Норвегии и Дании активно работала над согласованием общей позиции и дальнейших действий в связи с возможным возвращением России в международный хоккей. "Это сотрудничество уже дало конкретные результаты. Все четыре федерации публично подтвердили свою позицию и официально проинформировали IIHF, что в нынешних обстоятельствах их сборные не будут играть против России. ЛФХ высоко оценивает и полностью поддерживает решения, принятые коллегами из Финляндии, Норвегии и Дании", - говорится в заявлении федерации.
Приоритетом ЛФХ является безопасность игроков, персонала команд и их семей. "Мы считаем, что нельзя игнорировать возможные риски безопасности, в том числе угрозу физическому и психологическому благополучию спортсменов и персонала команд", - добавили в ЛФХ, которая продолжает сотрудничество с зарубежными хоккейными федерациями, чтобы добиться как можно более широкой поддержки общей позиции и договориться о дальнейших шагах в рамках IIHF.
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В понедельник хоккейная ассоциация Финляндии объявила, что не будет играть против России до окончания войны в Украине. Во вторник Норвежская хоккейная ассоциация, Датская хоккейная федерация и Шведская хоккейная федерация также объявили, что не будут проводить матчи против российских национальных команд.
Первый турнир, в котором после решения CAS может стартовать сборная России, - это молодежный чемпионат мира на рубеже года.
Чемпионат мира среди мужчин с 14 по 30 мая запланирован в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме, однако в понедельник уже сообщалось, что Германия не исключает возможности отказаться от проведения чемпионата мира.
Сборные России были дисквалифицированы с соревнований IIHF с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За этот период российские команды пропустили пять чемпионатов мира и Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине.