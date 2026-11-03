Россия пропустит первый хоккейный турнир после того, как ей разрешили в них участвовать
Женская сборная России не сыграет на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 6 по 16 ноября в датских городах Хернинг и Эсбьерг. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международные турниры этот чемпионат не затрагивает, заявил Союз хоккея Дании.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, CAS вынес решение в пользу допуска российских сборных. Однако в опубликованном федерацией перечне указаны пять конкретных турниров: взрослые мужской и женский чемпионаты мира 2027 года, молодежный чемпионат мира и два юниорских первенства для игроков до 18 лет. Женский турнир в Дании в этот список не входит.
Датская сторона подчеркнула, что уважает полномочия CAS как высшей спортивной судебной инстанции, но не согласна с его выводами. Союз хоккея Дании осудил войну России против Украины и заявил, что в нынешних обстоятельствах российские сборные не должны участвовать в международных соревнованиях.
Сама IIHF встретила вердикт с разочарованием. Федерация сохраняет опасения за безопасность участников и целостность соревнований. При этом она признала необходимость исполнить решение суда, отметив, что изменение состава участников требует пересмотра форматов и расписаний, организации поездок и размещения, а также согласования мер безопасности.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за допуска РФ к турнирам под угрозой оказалось проведение ЧМ по хоккею в Германии в 2027 году.
Читайте продолжение после рекламы
На чемпионате мира в Дании выступят десять сборных. В группе А сыграют США, Чехия, Швейцария, Германия и Австрия, в группе B – Канада, Финляндия, Швеция, Япония и Дания. Матчи за медали запланированы на 16 ноября.