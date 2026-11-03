Россия пропустит первый хоккейный турнир после того, как ей разрешили в них участвовать

Как ранее сообщал Otkrito.lv, CAS вынес решение в пользу допуска российских сборных. Однако в опубликованном федерацией перечне указаны пять конкретных турниров: взрослые мужской и женский чемпионаты мира 2027 года, молодежный чемпионат мира и два юниорских первенства для игроков до 18 лет. Женский турнир в Дании в этот список не входит.