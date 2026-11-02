Из-за допуска РФ к турнирам под угрозой оказалось проведение ЧМ по хоккею в Германии в 2027 году

Как уже сообщал Otkrito.lv, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть сборные России к участию в международных турнирах. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди взрослых мужских команд, сборных U-20 и U-18, а также на женский чемпионат мира. В высшем дивизионе мужских чемпионатов выступают и сборные Латвии.