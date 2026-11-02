Из-за допуска РФ к турнирам под угрозой оказалось проведение ЧМ по хоккею в Германии в 2027 году
Германия не исключает возможности отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею, заявил в интервью каналу Magenta Sports глава Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Луц.
Как уже сообщал Otkrito.lv, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть сборные России к участию в международных турнирах. Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди взрослых мужских команд, сборных U-20 и U-18, а также на женский чемпионат мира. В высшем дивизионе мужских чемпионатов выступают и сборные Латвии.
Чемпионат следующего года пройдет в Германии, которой в связи с этим придется принять сборную России.
"Нам следует рассмотреть возможность отказа от права проведения чемпионата мира. Мы не можем подвергать себя таким финансовым рискам, с которыми не сможем справиться", – сказал Луц.
"Расходы будут совершенно другими, прежде всего это касается вопросов безопасности. Мы обсудим это с местными политиками и IIHF", – продолжил Луц.
По его словам, одним из возможных шагов может стать запрет на въезд сборной России в Германию.
"Это политическое решение, на которое мы как федерация повлиять не можем", – признал Луц.
Сборные России были отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года, когда Россия начала повторное вторжение в Украину. За этот период команды РФ пропустили пять чемпионатов мира подряд и Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине.