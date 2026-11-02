Латвийские хоккеисты и олимпийцы рискуют остаться без госфинансирования из-за возвращения России на соревнования
Возвращение России и Беларуси в международный спорт набирает обороты, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. При этом латвийские хоккеисты и олимпийцы рискуют остаться без государственного финансирования, поскольку власти Латвии намерены сохранять ограничения на участие в соревнованиях вместе со спортсменами стран-агрессоров.
Спортивный арбитражный суд постановил вернуть российские сборные на международные хоккейные турниры, а проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года доверено Москве. На этом фоне в Латвии усиливаются споры о том, стоит ли спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с представителями России и Беларуси, сообщает LSM.lv.
Олимпийский чемпион по бобслею Янис Кипурс раскритиковал латвийских спортивных чиновников и политиков за недостаточную защиту интересов страны. По его мнению, Латвии необходимо искать международных союзников для совместного бойкота соревнований. При этом он не поддерживает отказ латвийских спортсменов от участия в Олимпийских играх.
Эксперт по спортивному праву Янис Саранс-Ренеслацис придерживается более жесткой позиции. Он считает, что Латвия не должна отказываться от своих принципов даже в том случае, если другие страны продолжают участвовать в соревнованиях. По его мнению, если война в Украине продолжится, Латвии следует отказаться от участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Министр образования и науки Илзе Индриксоне ранее призвала латвийских спортивных функционеров покинуть руководящие должности в международных федерациях, допускающих российских и белорусских спортсменов. Оба эксперта поддержали эту инициативу.
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Между тем Министерство образования и науки (МОН) Латвии подтвердило, что не намерено финансировать участие латвийских спортсменов в соревнованиях, где выступают представители России и Беларуси.
"Это будет включено во все договоры о сотрудничестве - как с Латвийским олимпийским комитетом, так и со всеми признанными федерациями. Использовать средства государственного бюджета на соревнования, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены, будет запрещено", - подчеркнул директор департамента спорта МОН Александр Самойлов.
Если ситуация не изменится, без государственного финансирования участия в таких турнирах могут остаться как сборная Латвии по хоккею, так и олимпийская делегация на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.