Латвийские хоккеисты и олимпийцы рискуют остаться без госфинансирования из-за возвращения России на соревнования

Эксперт по спортивному праву Янис Саранс-Ренеслацис придерживается более жесткой позиции. Он считает, что Латвия не должна отказываться от своих принципов даже в том случае, если другие страны продолжают участвовать в соревнованиях. По его мнению, если война в Украине продолжится, Латвии следует отказаться от участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.