Футболисты RFS обеспечили себе титул чемпионов Латвии
RFS в воскресенье в Риге в матче 35-го тура высшей лиги чемпионата Латвии по футболу Tonybet после перерыва в один сезон завоевала чемпионский титул. RFS на своем поле со счетом 3:0 (2:0) обыграла "Гробиню".
Первый голевой момент у RFS возник уже на второй минуте, а примерно минуту спустя хозяева заработали первый угловой. Вскоре после этого Жига Липушчек пробил выше ворот гостей.
На 21-й минуте футболисты "Гробини" смогли остановить Дарко Лемаича в своей штрафной только с нарушением правил. Давид Дружинин получил желтую карточку, а в ворота "Гробини" был назначен пенальти. Стефан Паич точно исполнил 11-метровый и вывел RFS вперед – 1:0.
Примерно через пять минут преимущество RFS удвоил Лемаич, который после навеса Алфы Балде головой отправил мяч в ворота гостей.
В начале второго тайма Лемаич убежал в контратаку, но вратарь "Гробини" Роберт Озолс успешно остановил мяч. Позднее RFS забила третий гол: на 73-й минуте Озолса переиграл Дмитрий Зеленков.
Для RFS это четвертый чемпионский титул в истории клуба. Ранее команда становилась чемпионом Латвии в 2021, 2023 и 2024 годах.
После 35 туров RFS с 89 очками обеспечила себе первое место в турнирной таблице.
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