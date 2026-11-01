Женская сборная Латвии по керлингу впервые завоевала медали чемпионата Европы
Женская сборная Латвии по керлингу в воскресенье в Чехии впервые завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место наша команда со скипом Эвелиной Бароне со счетом 8:6 обыграла Шотландию.
После первых трех эндов латвийские керлингистки вели со счетом 5:1, но в четвертом энде шотландская команда набрала три очка, сократив отставание до одного очка.
В пятом и шестом эндах латвийские спортсменки набрали три очка и довели счет до 8:4. В седьмом энде соперницы заработали два очка, а в дальнейшем счет не изменился. Матч завершился победой Латвии со счетом 8:6, принесшей команде бронзовые награды.
Чемпионкой Европы стала сборная Швеции, обыгравшая Швейцарию со счетом 7:2.
В Остраве соревнуются 12 лучших женских и 12 мужских команд Европы. На мужской турнир Латвия не квалифицировалась.
В этом году число участников чемпионата увеличили с десяти до 12 команд. Как в женском, так и в мужском турнире команды разделили на две группы, в которых каждая провела по пять матчей. При этом вместо привычных десяти эндов играли только восемь.
После кругового турнира по две лучшие команды каждой группы вышли в полуфинал, где победитель группы А встречался со второй командой группы B, а победитель группы B – со второй командой группы А.
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Квалификация на этот чемпионат основывалась на результатах чемпионата Европы 2025 года и мировом рейтинге WC. Места предоставлялись восьми лучшим командам дивизиона А чемпионата 2025 года, двум лучшим командам дивизиона B и двум оставшимся европейским федерациям с наиболее высокими позициями в мировом рейтинге, которые еще не прошли отбор. Чехия в женском турнире представлена по квоте страны-хозяйки.
В группе А играли Чехия, Германия, Италия, Латвия, Норвегия и Швейцария, а в группе B – Дания, Эстония, Литва, Шотландия, Швеция и Турция.
Команда под руководством Бароне обеспечила себе место среди лучших сборных Европы в прошлом году, завоевав золотые медали чемпионата Европы в дивизионе
В составе сборной Латвии играют Эвелина Бароне, Резия Иевиня, Катрина Гайдуле, Дайна Бароне и Бетия Гулбе. Тренер команды – Дэвид Рэмзи.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские керлингисты осудили возвращение на лед стран-агрессоров.