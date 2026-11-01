ВИДЕО: латвийский хоккеист Теодорс Блюгерс отличился в матче НХЛ
Латвийский нападающий Теодорс Блюгерс в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, а его команда "Торонто Мейпл Лифс" одержала победу.
"Мейпл Лифс" на выезде со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) обыграли "Ванкувер Кэнакс", в составе которого латвийский хоккеист провел три предыдущих сезона.
Сначала Блюгерс отметился результативной передачей в середине второго периода, когда после пасов латвийца и Моргана Райлли Зак Макьюэн довел счет до 3:1, а примерно за полторы минуты до конца основного времени Блюгерс отправил шайбу в пустые ворота хозяев. В этом сезоне он набрал четыре (2+2) очка в 16 матчах.
Teodors Bļugers gūst vārtus pret savu bijušo vienību! 🚨 https://t.co/mFi0PLdmVw— zemledus (@zemledus) November 1, 2026
В этой встрече Блюгерс провел на льду 15 минут и 24 секунды, за которые дважды бросил по воротам, выполнил три силовых приема, по разу отобрал и потерял шайбу, заблокировал один бросок и выиграл четыре из шести вбрасываний, завершив матч с положительным показателем полезности +2.
В составе "Мейпл Лифс" два (1+1) очка набрал также Вильям Нюландер, еще одну шайбу в ворота хозяев забросил Остон Мэттьюс. У "Кэнакс" отличились Брок Бесер и Макс Сассон.
Вратарь команды Торонто Энтони Столарц отразил 26 бросков, а голкипер "Кэнакс" Леви Мериляйнен справился с 24 бросками.
"Мейпл Лифс" с 18 очками в 16 матчах занимают восьмое место в Восточной конференции, а "Кэнакс" с семью очками находятся на последней, 16-й позиции в Западной конференции.
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В свою очередь, "Питтсбург Пингвинз", у которых вратарь Артур Шилов остался на скамейке запасных, на выезде со счетом 4:5 (2:2, 1:3, 1:0) уступили "Монреаль Канадиенс", одержавшим пятую победу подряд.
В составе команды Питтсбурга по три (1+2) очка набрали Сидни Кросби и Эрик Карлссон, а Рикард Ракелль и Томми Новак отметились заброшенной шайбой и результативной передачей каждый. Победе хозяев способствовал Джош Андерсон, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу.
Ворота "Пингвинз" защищал Сергей Мурашов, отразивший 22 из 27 бросков, а на противоположной стороне площадки Джейкоб Фаулер справился с 25 бросками.
"Пингвинз" с 12 очками в 14 матчах занимают 14-е место в Восточной конференции, а "Канадиенс" с 20 очками находятся на третьей позиции.