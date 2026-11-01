ВИДЕО: латвийский хоккеист Теодорс Блюгерс отличился в матче НХЛ

Сначала Блюгерс отметился результативной передачей в середине второго периода, когда после пасов латвийца и Моргана Райлли Зак Макьюэн довел счет до 3:1, а примерно за полторы минуты до конца основного времени Блюгерс отправил шайбу в пустые ворота хозяев. В этом сезоне он набрал четыре (2+2) очка в 16 матчах.