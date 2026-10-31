Семь депутатов от Латвии выступили против возвращения России в международный хоккей

"Россия добилась благоприятного для себя решения, и Кремль будет использовать каждую возвращенную привилегию как очередное доказательство того, что мир, особенно Запад, начал мириться с развязанной Россией агрессивной войной и воспринимать ее как данность. У ЕС есть правовые и политические инструменты, позволяющие не допустить возвращения российских команд в международный хоккей. Их использование – вопрос политической воли. А там, где таких инструментов не хватает, их необходимо создать", – подчеркнул Рихард Колс.