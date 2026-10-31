Семь депутатов от Латвии выступили против возвращения России в международный хоккей
По инициативе депутата Европейского парламента Рихарда Колса и в ответ на решение Спортивного арбитражного суда отменить ограничения, введенные Международной федерацией хоккея (IIHF) в отношении участия России в чемпионатах сезона 2026/2027, депутаты Европарламента из шести политических групп направили совместное письмо с призывом использовать все доступные правовые механизмы, чтобы не допустить возвращения России в международный хоккей. Письмо подписали семь депутатов Европарламента от Латвии.
Вечером 30 октября обращение было направлено председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, еврокомиссару, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу, а также президенту IIHF Францу Райндлю. Копии письма получили правительства стран ЕС и государств, принимающих соответствующие чемпионаты.
Поводом для инициативы стало принятое 30 октября решение Спортивного арбитражного суда об отмене ограничений IIHF на участие российских команд в чемпионатах сезона 2026/2027. Авторы письма считают это решение глубоко ошибочным и предупреждают, что оно открывает путь к возвращению России на международную спортивную арену, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.
"Россия добилась благоприятного для себя решения, и Кремль будет использовать каждую возвращенную привилегию как очередное доказательство того, что мир, особенно Запад, начал мириться с развязанной Россией агрессивной войной и воспринимать ее как данность. У ЕС есть правовые и политические инструменты, позволяющие не допустить возвращения российских команд в международный хоккей. Их использование – вопрос политической воли. А там, где таких инструментов не хватает, их необходимо создать", – подчеркнул Рихард Колс.
Депутаты призывают IIHF рассмотреть все доступные правовые возможности, чтобы и впредь не допускать Россию к международным соревнованиям, а также предотвратить возвращение российского флага, гимна и официального представительства страны на турнирах.
В свою очередь, Европейской комиссии и верховному представителю ЕС предлагается подготовить адресные санкции против российских спортивных чиновников и организаций, которые поддерживают российскую агрессию или ее пропаганду и соответствуют критериям для введения ограничительных мер.
В письме также содержится требование пересмотреть финансирование ЕС и институциональную поддержку спортивных организаций, способствующих возвращению России в международный спорт. Странам, принимающим соревнования, предлагается согласованно использовать предусмотренные законодательством возможности для ограничения выдачи виз и въезда российских представителей.
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Депутаты особо подчеркивают, что право участвовать в спортивных соревнованиях само по себе не означает автоматического права на въезд в страну, где они проводятся.
Подписавшие письмо парламентарии требуют срочного совместного ответа о возможных дальнейших действиях. Они призывают все заинтересованные стороны принять необходимые меры еще до предполагаемого возвращения российских команд на соответствующие чемпионаты, проведение которых запланировано чуть более чем через месяц.
Авторы обращения подчеркивают, что заявленная Европейским союзом цель добиться международной изоляции России должна находить отражение не только в политических заявлениях, но и в конкретных решениях.