В биатлоне ввели новое правило, которое спортсменам оказалось трудно выполнить
Фото: Shutterstock
Больше никаких лишних движений с винтовкой.
В мире

В биатлоне ввели новое правило, которое спортсменам оказалось трудно выполнить

Отдел спорта

Otkrito.lv

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С нового сезона биатлонистам придется менять привычный порядок действий на огневом рубеже. Подходить к стрелковому коврику и уходить с него спортсмены должны с винтовкой за спиной, ремни которой правильно надеты на оба плеча, а руки полностью продеты в них. Начинать снимать оружие разрешается только после того, как спортсмен остановился на коврике.

Новые требования Международный союз биатлона (International Biathlon Union - IBU) объясняет стремлением повысить безопасность. 

Новое правило уже строго применили на фестивале Loop One в Мюнхене: трех биатлонисток дисквалифицировали за то, что они начали снимать винтовку до того, как добрались до коврика. В напряженной гонке спортсменки по привычке просовывали руку под ремень, чтобы заранее подготовить оружие к стрельбе. Теперь это запрещено.

В Норвегии раньше других узнали о новых требованиях и уже начали готовится. Норвежские спортсмены, такие как Ингрид Ландмарк Тандревольд, Мартин Ульдал и Йоханнес Дале-Шевдал, отмечают, что в стрессовых соревновательных ситуациях бывает трудно избавиться от старых привычек.

Норвежский олимпийский чемпион Йохан-Олав Ботн рассказал, что в первый месяц забывал о новом требовании примерно в половине случаев и поначалу считал его неудобным. Позже он привык к изменению и подчеркнул, что понимает его цель: «Речь ведь только о безопасности». 

"Это произошло внезапно. Это вписывается в серию правил безопасности, которые вводит IBU. Сложно что-либо сказать о правилах безопасности, но я думаю, что в каком-то смысле ситуация начинает ухудшаться," –  сказал в свою очередь Йоханнес Дале-Шевдал в интервью NRK.

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Норвегия

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