В биатлоне ввели новое правило, которое спортсменам оказалось трудно выполнить
С нового сезона биатлонистам придется менять привычный порядок действий на огневом рубеже. Подходить к стрелковому коврику и уходить с него спортсмены должны с винтовкой за спиной, ремни которой правильно надеты на оба плеча, а руки полностью продеты в них. Начинать снимать оружие разрешается только после того, как спортсмен остановился на коврике.
Новые требования Международный союз биатлона (International Biathlon Union - IBU) объясняет стремлением повысить безопасность.
Новое правило уже строго применили на фестивале Loop One в Мюнхене: трех биатлонисток дисквалифицировали за то, что они начали снимать винтовку до того, как добрались до коврика. В напряженной гонке спортсменки по привычке просовывали руку под ремень, чтобы заранее подготовить оружие к стрельбе. Теперь это запрещено.
В Норвегии раньше других узнали о новых требованиях и уже начали готовится. Норвежские спортсмены, такие как Ингрид Ландмарк Тандревольд, Мартин Ульдал и Йоханнес Дале-Шевдал, отмечают, что в стрессовых соревновательных ситуациях бывает трудно избавиться от старых привычек.
Норвежский олимпийский чемпион Йохан-Олав Ботн рассказал, что в первый месяц забывал о новом требовании примерно в половине случаев и поначалу считал его неудобным. Позже он привык к изменению и подчеркнул, что понимает его цель: «Речь ведь только о безопасности».
"Это произошло внезапно. Это вписывается в серию правил безопасности, которые вводит IBU. Сложно что-либо сказать о правилах безопасности, но я думаю, что в каком-то смысле ситуация начинает ухудшаться," – сказал в свою очередь Йоханнес Дале-Шевдал в интервью NRK.