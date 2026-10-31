В биатлоне ввели новое правило, которое спортсменам оказалось трудно выполнить

Новое правило уже строго применили на фестивале Loop One в Мюнхене: трех биатлонисток дисквалифицировали за то, что они начали снимать винтовку до того, как добрались до коврика. В напряженной гонке спортсменки по привычке просовывали руку под ремень, чтобы заранее подготовить оружие к стрельбе. Теперь это запрещено.