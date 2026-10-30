Сборной РФ по хоккею разрешили вернуться на чемпионаты мира. Латвии это грозит серьезными последствиями

Россия была отстранена от турниров IIHF после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украину. Российские команды не участвовали в чемпионатах мира с 2021 года. В этом году IIHF оставила дисквалификацию в силе, однако Россия сначала обжаловала это решение в дисциплинарном комитете IIHF. Комитет отменил дисквалификацию, поскольку не счел риски для безопасности достаточным основанием для ее сохранения. В июле IIHF вновь продлила отстранение, после чего Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд.