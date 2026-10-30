Сборной РФ по хоккею разрешили вернуться на чемпионаты мира. Латвии это грозит серьезными последствиями
Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию России, поданную в связи с сохранением отстранения российских сборных от международных турниров.
Серьезные последствия
"Международная федерация хоккея (IIHF) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое позволяет Федерации хоккея России заявить российские команды на все чемпионаты IIHF с немедленным вступлением решения в силу. IIHF не согласна с этой частью решения и настаивает, что ее решения были необходимы для защиты безопасности всех участников и обеспечения честности соревнований. Хотя IIHF уважает полномочия CAS и будет действовать в соответствии с его решением, оно не снимает опасений, которые лежали в основе предыдущих решений IIHF".
"Это решение также имеет серьезные практические последствия для соревнований, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии. Изменение состава участников требует масштабного согласования с соответствующими национальными федерациями, оргкомитетами и принимающими сторонами. Это касается пересмотра формата соревнований, календаря, планов поездок и размещения, а также мер безопасности. В решениях CAS не учтены практические аспекты, которые невозможно реализовать немедленно", – говорится в заявлении IIHF.
Уже с 2027 года
Согласно решению CAS, российские хоккейные сборные получили право участвовать в чемпионате мира 2027 года, молодежном чемпионате мира 2027 года, женском чемпионате мира 2027 года, а также в мужских и женских чемпионатах мира среди команд до 18 лет. Решение CAS отменяет действовавшую ранее дисквалификацию российских команд на турнирах IIHF.
"IIHF срочно оценит, какие шаги и сроки необходимы для исполнения решения, а также рассмотрит связанные с ним практические последствия. Главным приоритетом останутся безопасность всех участников и честное проведение каждого чемпионата".
Возвращение агрессора
Россия была отстранена от турниров IIHF после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в Украину. Российские команды не участвовали в чемпионатах мира с 2021 года. В этом году IIHF оставила дисквалификацию в силе, однако Россия сначала обжаловала это решение в дисциплинарном комитете IIHF. Комитет отменил дисквалификацию, поскольку не счел риски для безопасности достаточным основанием для ее сохранения. В июле IIHF вновь продлила отстранение, после чего Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд.
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"CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к соревнованиям IIHF, на которые распространялись эти резолюции. Таким образом, CAS признал основные требования Федерации хоккея России обоснованными и отменил решения IIHF, запрещавшие российским командам участвовать в международных соревнованиях", – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, приветствуя решение.
С помощью Спортивного арбитражного суда Россия возвращается в некоторые зимние виды спорта с конца 2025 года. Хоккей стал следующим видом спорта, в котором возвращение на международную арену обеспечено таким способом. Ранее на решения федераций других видов спорта повлияло решение Международного олимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.
Что делать Латвии?
Латвийский Закон о спорте запрещает латвийским командам соревноваться с российскими и белорусскими сборными. Это означает, что если на чемпионате мира 2027 года Латвии придется играть против России, латвийская команда, вероятнее всего, не выйдет на матч из-за законодательного запрета.
Если же матч состоится, хоккейная федерация может лишиться государственного финансирования.
Россия вместо Украины?
Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 13 по 30 мая. Сборная Латвии сыграет в одной группе со Швейцарией, Финляндией, Швецией, Германией, Австрией, Словенией и Украиной. Во вторую группу войдут Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.
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Пока неизвестно, какую страну заменит Россия, если примет участие в турнире. Возможно, это будет Украина, охваченная войной и занимающая самое низкое место в рейтинге IIHF среди участников. Год назад украинская сборная впервые за долгое время вернулась в сильнейший дивизион.