Теннисистка из Казахстана обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам года
Первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана после победы во втором круге турнира WTA 500 в Токио обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам года.
Главная фаворитка турнира со счетом 6:2, 6:3 обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву.
Рыбакина возглавила рейтинг в прошлом месяце после победы на Открытом чемпионате США, сменив на первой строчке белоруску Арину Соболенко, которая занимала ее 99 недель.
В этом сезоне Рыбакина завоевала четыре титула — два на турнирах Большого шлема, Открытых чемпионатах Австралии и США, а также на турнирах WTA 500 в Штутгарте и Нинбо. Она уже обеспечила себе участие в итоговом турнире WTA, который пройдет в следующем месяце в Индиан-Уэллсе.
В четвертьфинале турнира в Токио Рыбакина встретится с канадкой Лейлой Фернандес (23-е место в рейтинге WTA), которую на прошлой неделе победила в финале турнира в Нинбо.
В остальных четвертьфиналах Камилла Рахимова из Узбекистана (66-е место в рейтинге WTA) встретится с австралийкой Майей Джойнт (94), словачка Миа Поханкова (144) сыграет с американкой Алисией Паркс (65), а филиппинка Александра Эала (19) — с россиянкой Дианой Шнайдер (13).