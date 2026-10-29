Теннисистка из Казахстана обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам года

В этом сезоне Рыбакина завоевала четыре титула — два на турнирах Большого шлема, Открытых чемпионатах Австралии и США, а также на турнирах WTA 500 в Штутгарте и Нинбо. Она уже обеспечила себе участие в итоговом турнире WTA, который пройдет в следующем месяце в Индиан-Уэллсе.