России поручили проведение чемпионата мира на фоне войны - Украина грозит бойкотом, Латвия выжидает

Важно отметить, что решение принимали не все страны - члены федерации, в том числе не Латвия, а ее исполнительный комитет. В него входят президент организации Мухаммед Джалуд из Ирака и еще 29 человек. Среди представленных стран - США, Саудовская Аравия, Китай, Косово, Коста-Рика, Судан, Камерун, Филиппины, а также небольшие островные государства, такие как Острова Кука и Науру.