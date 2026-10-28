России поручили проведение чемпионата мира на фоне войны - Украина грозит бойкотом, Латвия выжидает
В конце октября Международная федерация тяжелой атлетики решила предоставить России право провести чемпионат мира в 2030 году. Решение вызвало резкую критику, поскольку Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.
После начала российского вторжения в феврале 2022 года российские и белорусские спортсмены на протяжении длительного времени были изолированы от международного спорта. Однако постепенно при поддержке Международного олимпийского комитета их возвращают к соревнованиям в различных дисциплинах. В некоторых случаях им даже разрешают выступать под собственными национальными флагами.
В июне этого года Международная федерация тяжелой атлетики также разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования. А в октябре организация пошла еще дальше: при распределении прав на проведение чемпионатов мира 2028 и 2030 годов было решено провести турнир 2030 года в России.
Важно отметить, что решение принимали не все страны - члены федерации, в том числе не Латвия, а ее исполнительный комитет. В него входят президент организации Мухаммед Джалуд из Ирака и еще 29 человек. Среди представленных стран - США, Саудовская Аравия, Китай, Косово, Коста-Рика, Судан, Камерун, Филиппины, а также небольшие островные государства, такие как Острова Кука и Науру.
Решение устроило не всех. Норвегия его осудила, а Украина намерена оспорить выбор места проведения чемпионата. Недоумение выразила и Польша. Еще недавно ей пришлось отказаться от права принимать чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет после того, как страна не согласилась гарантировать въездные визы российским и белорусским атлетам.
"Россия продолжает убивать украинцев, в том числе спортсменов. Аморально предоставлять Москве привилегию проводить крупные международные спортивные мероприятия в то время, когда продолжается ее агрессия", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Мы не должны допускать, чтобы Кремль использовал международный спорт для получения признания и легитимности или для возвращения к обычному международному сотрудничеству, не прекратив агрессию и не понеся ответственности за свои действия", - подчеркнул он.
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Украина не планирует участвовать в чемпионате мира 2030 года, если он действительно состоится в России.
Ситуация привлекла внимание и на политическом уровне. Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф указал на роль президента Федерации тяжелой атлетики России Александра Винокурова в решении Международной федерации.
"Проведение чемпионата мира в Москве означает возвращение международного спортивного сообщества в Россию в то время, когда она продолжает войну против Украины", - написал Микаллеф.
По его словам, Международная федерация тяжелой атлетики приняла такое решение, хотя по-прежнему остаются серьезные вопросы о том, какую роль в его достижении сыграла российская федерация, возглавляемая Александром Винокуровым, который находится под санкциями ЕС.
"Спорт - не "черный ход", позволяющий обходить санкции ЕС. Если действия, связанные с этими спортивными организациями, будут использоваться для обхода санкций, ответственные за это будут привлечены к ответственности", - предупредил еврокомиссар.
Польская федерация тяжелой атлетики также выступила против решения. В ее заявлении говорится, что, судя по всему, забыто главное обстоятельство: война, начатая Россией против Украины, все еще продолжается.
Польская организация поставила под сомнение последовательность подхода международных спортивных структур и задала прямой вопрос: "Учитывают ли международные спортивные федерации с такой же последовательностью более широкий политический контекст, когда принимают решения, выгодные России?"
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Глава Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктор Щербатых в разговоре с Латвийским радио заявил, что на данный момент Латвия не намерена оспаривать решение. Однако страна готова присоединиться к позиции других государств, если сформируется сильная группа противников проведения чемпионата в России.
"Пока идет война, это неправильно. Думаю, это было сделано для того, чтобы посмотреть, как вообще отреагирует сообщество тяжелой атлетики, ведь четыре года - очень долгий срок. Это было сделано специально", - считает Щербатых.
Он не исключил, что если спортивное сообщество выступит против такого решения, Россию могут лишить права принимать чемпионат мира.