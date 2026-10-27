В Латвии впервые пройдут соревнования по новому виду альпинизма

"Это направление лазания, которое развивается уже как минимум пару десятилетий, – суть современного альпинизма. Без него немыслимо практически ни одно технически сложное восхождение высокого уровня. Лазать с ледорубами и кошками не только по льду, но и по обледеневшим скалам, подниматься в плохих погодных условиях, проходить там, где иначе это было бы совершенно невозможно, – все это насущная необходимость в современном альпинизме!", - объясняет член правления Латвийского союза альпинистов и руководитель комиссии по альпинизму Кристап Лиепиньш.