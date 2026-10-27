В Латвии впервые пройдут соревнования по новому виду альпинизма
В субботу, 31 октября, в Олайне пройдет Кубок Латвии по альпинизму Drytooling Olaine 2026 – первые в Латвии соревнования такого формата.
Драйтулинг (от английского drytooling), или лазание с ледорубами, – одна из дисциплин техники альпинизма, которая до сих пор входила в программу соревнований по альпинизму лишь как отдельный элемент. Соревнования организует общество Kāpšanas tornis совместно с Латвийским союзом альпинистов.
"Это направление лазания, которое развивается уже как минимум пару десятилетий, – суть современного альпинизма. Без него немыслимо практически ни одно технически сложное восхождение высокого уровня. Лазать с ледорубами и кошками не только по льду, но и по обледеневшим скалам, подниматься в плохих погодных условиях, проходить там, где иначе это было бы совершенно невозможно, – все это насущная необходимость в современном альпинизме!", - объясняет член правления Латвийского союза альпинистов и руководитель комиссии по альпинизму Кристап Лиепиньш.
"Мы успешно проводим тренировки по драйтулингу в Олайне с самого основания общества. А год назад побывали на соревнованиях по драйтулингу в Литве и настолько вдохновились этим форматом, что решили организовать нечто подобное и в Латвии", - говорит в свою очередь член правления общества Kāpšanas tornis Мартиньш Маркус.
В соревнованиях примут участие спортсмены не только из Латвии, но и из Литвы. Соревнования начнутся в 10:00. Вход для зрителей бесплатный.