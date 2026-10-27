Лучшим футболистом мира в этом году объявлен игрок сборной Англии Харри Кейн
Нападающий сборной Англии Харри Кейн впервые в карьере признан лучшим футболистом мира по итогам прошлого сезона по версии издания "Франс футбол" и удостоен "Золотого мяча".
В минувшем сезоне Кейн забил 61 гол за мюнхенскую "Баварию" и еще 12 – за сборную Англии, причем шесть из них пришлись на финальный турнир чемпионата мира.
В составе сборной Англии он занял третье место на чемпионате мира, а "Бавария" стала чемпионом Германии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
Среди женщин награду в третий раз в карьере получила испанка Алексия Путельяс. Вместе с "Барселоной" она завоевала четыре титула, а за сезон забила 26 голов в 53 матчах за клуб и сборную. Она провела в "Барселоне" 14 сезонов, а этим летом перешла в английский клуб "Лондон Сити Лайонессес".
Награду имени Раймона Копа как лучший молодой футболист в возрасте до 21 года третий сезон подряд получил нападающий сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль. Среди женщин этой награды второй сезон подряд удостоена испанская нападающая "Барселоны" Вики Лопес.
Награду имени Льва Яшина как лучший вратарь получил голкипер сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Унаи Симон. Среди женщин эту награду получила вратарь "Барселоны" и сборной Испании Каталина Коль.
Награды имени Герда Мюллера как лучшие бомбардиры прошлого сезона получили Кейн и мексиканская футболистка Шарлин Корраль.
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Лучшей мужской командой признан победитель Лиги чемпионов и чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), а среди женщин награду получила "Барселона", завершившая прошлый сезон с четырьмя трофеями. Награды лучшим тренерам получили главный тренер мужской сборной Испании Луис де ла Фуэнте и наставник женской команды "Барселоны" Пере Ромеу.
В прошлом году главные индивидуальные награды получили Усман Дембеле и Айтана Бонмати.
С 1956 года журнал "Франс футбол" по итогам голосования европейских журналистов вручал награду лучшему футболисту Европы – "Золотой мяч". Однако, поскольку ее обладатель нередко становился также победителем опроса Международной федерации футбола (ФИФА), определявшего лучшего футболиста мира, в 2010 году по инициативе тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера награды объединили. ФИФА определяла лучшего игрока по итогам голосования капитанов сборных, главных тренеров и журналистов, и впоследствии этот формат переняли для вручения "Золотого мяча".
После того как ФИФА расторгла договор с "Франс футбол", с 2017 года лучшего футболиста Европы и лучшего футболиста мира вновь определяют в отдельных опросах.