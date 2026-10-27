Лучшим футболистом мира в этом году объявлен игрок сборной Англии Харри Кейн

Среди женщин награду в третий раз в карьере получила испанка Алексия Путельяс. Вместе с "Барселоной" она завоевала четыре титула, а за сезон забила 26 голов в 53 матчах за клуб и сборную. Она провела в "Барселоне" 14 сезонов, а этим летом перешла в английский клуб "Лондон Сити Лайонессес".