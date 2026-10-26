Больше всего медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике завоевали США
На чемпионате мира по спортивной гимнастике, завершившемся в Нидерландах, больше всего наград завоевали спортсмены США. Американские гимнасты выиграли восемь медалей - по три золотые и серебряные, а также две бронзовые.
Второе место в медальном зачете заняла сборная Китая с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Тройку лучших замкнули японские гимнасты, завоевавшие два золота, одно серебро и одну бронзу.
В женском многоборье победила американка Скай Блейкли, опередив россиянку Людмилу Рощину и Кэ Циньцинь из Китая. В мужском многоборье первенствовал японец Дайки Хасимото, за которым расположились китаец Ян Хаонань и британец Джо Фрейзер.
В женских командных соревнованиях победил Китай, второе место заняли США, а на третью ступень пьедестала поднялись японские гимнастки.
В мужских командных соревнованиях золото завоевала сборная Японии, серебро получили российские гимнасты, которые по требованию властей Нидерландов выступали под названием "Гимнасты мира 2", а бронза досталась команде Китая.
Больше всего наград среди отдельных спортсменов - четыре - завоевала Блейкли: золото в многоборье, серебро в командных соревнованиях и бронзовые медали в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. Три медали выиграла другая американка, Клэр Пиз, победившая в вольных упражнениях и получившая по серебру в командных соревнованиях и опорном прыжке.
В мужских соревнованиях два золота завоевал Хасимото - в многоборье и командном турнире.
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На чемпионате мира 2026 года выступили 452 спортсмена из 82 стран. Латвийские гимнасты в соревнованиях этого года не участвовали.