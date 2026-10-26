Больше всего медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике завоевали США

Больше всего наград среди отдельных спортсменов - четыре - завоевала Блейкли: золото в многоборье, серебро в командных соревнованиях и бронзовые медали в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. Три медали выиграла другая американка, Клэр Пиз, победившая в вольных упражнениях и получившая по серебру в командных соревнованиях и опорном прыжке.