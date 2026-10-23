Трагедия во Франции: 17-летняя регбистка скончалась от травмы, полученной во время игры

В беседе с изданием Le Parisien отец Клеа, Жоан, заявил, что "это несчастный случай" и "ни о каком поиске виновных речи не идет". "Мы ни на кого не держим зла. Я уверен, что и Клеа улетела к звездам без злобы", – сказал он.