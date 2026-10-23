Трагедия во Франции: 17-летняя регбистка скончалась от травмы, полученной во время игры
Во время матча по регби в городе Марманд (департамент Ло и Гаронна), 17-летняя Клеа получила удар по голове, после которого скончалась через три дня. Трагедия потрясла как спортивное сообщество Франции, так и жителей города.
17-летняя Клеа умерла после удара по голове, полученного во время матча между командами девушек до 18 лет клубов "Юнион дю Бассен Марманд" и "Ажен Агло Регби" на стадионе "Дартий". У девушки произошла остановка сердца и дыхания. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность и подростка экстренно доставили в университетский больничный комплекс "Пеллегрен" в Бордо, однако в больнице она скончалась от полученных травм.
"Вся семья клуба «Юнион дю Бассен Марманд» потрясена и погружена в глубокую печаль. Мы также думаем о ее близких и друзьях, чью безмерную боль разделяем", – написал клуб в заявлении, в котором сообщил о случившемся, назвав свою боль неописуемой.
Многочисленные соболезнования поступили от регбийных клубов. Французская федерация регби также выразила "поддержку семье и близким Клеа". Федерация организовала службу психологической помощи, "чтобы поддержать тех, кого затронула трагедия".
Точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Французские СМИ пишут, что в стране на регби приходится около 20% из 100 000 случаев сотрясения мозга, ежегодно регистрируемых у спортсменов.
В беседе с изданием Le Parisien отец Клеа, Жоан, заявил, что "это несчастный случай" и "ни о каком поиске виновных речи не идет". "Мы ни на кого не держим зла. Я уверен, что и Клеа улетела к звездам без злобы", – сказал он.