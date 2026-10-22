"Тур де Франс" 2027 года стартует в самой северной точке в своей истории
Многодневная велогонка "Тур де Франс" 2027 года стартует в самой северной точке за всю свою историю: первый этап пройдет в британском Эдинбурге, сообщили организаторы в четверг в Париже.
В прошлом году гонка началась в самой южной точке в своей истории – Барселоне, а в этом году старт состоится в столице Шотландии. Таким образом, будет побит рекорд 2022 года, когда велосипедисты стартовали в Копенгагене.
"Тур де Франс" уже в пятый раз за последние шесть лет начнется за пределами Франции.
В программу велогонки 2027 года включены две индивидуальные гонки с раздельным стартом, а также заключительный этап в Париже.
В первой части 114-го "Тур де Франс" возможность проявить себя получат гонщики, уверенно чувствующие себя на холмистых трассах. Программа первых 10 дней составлена так, чтобы майка лидера часто меняла владельца.
После прибытия во Францию велосипедистов ждут ветреные условия в Нормандии, причем четвертый этап преимущественно пройдет вдоль морского побережья.
Первым горным этапом станет девятый, однако, по словам организаторов, и до него спринтерам будет непросто побеждать.
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Первая индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 38 километров запланирована на седьмом этапе. Ожидается, что совершенно равнинная трасса будет выгодна олимпийскому чемпиону и чемпиону мира в этой дисциплине бельгийцу Ремко Эвенепулу.
В июле этого года в общем зачете он уступил только победителю – словенцу Тадею Погачару, который выиграл гонку в пятый раз.
Вторая индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 33 километра, которая пройдет в окрестностях Тулузы на 16-м этапе, также обещает подойти бельгийскому спортсмену.
Горных участков тоже будет достаточно. По информации организаторов, маршрут включает 28 подъемов с общим набором высоты 53 450 метров, хотя из шести горных этапов только три завершатся финишем на вершине. Самой высокой точкой станет перевал Коль-дю-Порте в Пиренеях на 18-м этапе, расположенный на высоте 2215 метров над уровнем моря.
В 2026 году Погачар стал победителем в пятый раз. По пять побед на "Тур де Франс" также одержали французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн.
В общем зачете Погачара и занявшего второе место Эвенепула разделили шесть минут и 26 секунд. Третьим стал товарищ чемпиона по команде мексиканец Исаак дель Торо, уступивший победителю девять минут и 42 секунды.
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Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш занял в общем зачете 94-е место, а Кристс Нейландс – 134-е. Скуйиньш помог Lidl-Trek победить в командном зачете, а своему товарищу по команде датчанину Мадсу Педерсену – стать лучшим спринтером тура.