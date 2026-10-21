ИИ предсказал, кто станет обладателем "Золотого мяча" 2026 года
Испанец Ламин Ямаль возглавил прогноз на обладателя "Золотого мяча" 2026 года, составленный французской консалтинговой компанией Avisia. Однако уверенного фаворита нет: по оценке ИИ-модели, шансы Ямаля на победу составляют только 23%.
Церемония вручения награды пройдет 26 октября в Лондоне. В прогнозе участвовали 30 номинантов. За Ямалем следуют Гарри Кейн с вероятностью победы 21%, а также Килиан Мбаппе и Родри - у каждого по 19%. Лионель Месси замыкает первую пятерку с результатом 18%.
В Avisia отмечают, что в этом году борьба особенно напряженная: ни один из номинантов не соответствует сразу всем пяти критериям, которые обычно связывают с будущим победителем. Десять игроков отвечают трем из них, поэтому исход голосования трудно предсказать.
Модель компании учитывает командные и индивидуальные достижения, включая победы в национальных чемпионатах, Лиге чемпионов и крупных международных турнирах. Анализируются также личные награды и показатели игроков – передачи, удары и отборы. Их оценивают с учетом позиции футболиста, игрового времени, стиля команды и уровня чемпионата.
В расчет берут и медийную популярность: Avisia изучает присутствие футболистов в СМИ и социальных сетях за три месяца до церемонии. Кроме того, модель анализирует результаты голосований прошлых лет, чтобы определить, какие чемпионаты, клубы и национальные команды чаще получают поддержку.
Небольшое преимущество Ямалю, по мнению Avisia, дает успех на чемпионате мира. В пяти из семи последних лет проведения мундиаля обладатель "Золотого мяча" играл в финале турнира. Также на прогноз повлиял яркий стиль игры испанца, благодаря которому он привлекает больше внимания СМИ, чем его партнеры по сборной.
В прошлогоднем прогнозе Avisia поставила на первое место Усмана Дембеле с вероятностью победы 72%. В итоге он действительно получил награду, а предсказанная компанией пятерка совпала с итоговым топ-5 в том же порядке. В этом году Дембеле в список лидеров не попал: в Avisia считают, что ему не хватило очков по наиболее значимым критериям, в том числе из-за меньшего влияния на чемпионате мира и медийной заметности.
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