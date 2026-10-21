ИИ предсказал, кто станет обладателем "Золотого мяча" 2026 года

В прошлогоднем прогнозе Avisia поставила на первое место Усмана Дембеле с вероятностью победы 72%. В итоге он действительно получил награду, а предсказанная компанией пятерка совпала с итоговым топ-5 в том же порядке. В этом году Дембеле в список лидеров не попал: в Avisia считают, что ему не хватило очков по наиболее значимым критериям, в том числе из-за меньшего влияния на чемпионате мира и медийной заметности.