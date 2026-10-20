ВИДЕО: в НХЛ дебютировал молодой американский хоккеист латышского происхождения
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) первую игру провел американский нападающий латышского происхождения Коул Кнубле. В своем первом матче он помог «Филадельфии Флайерз» обыграть «Колорадо Эвеланш».
«Флайерз» одержали вторую победу подряд, выиграв со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). В первой игре в НХЛ 22-летний Кнубле провел на льду 13 минут 46 секунд и нанес один бросок по воротам.
Proud parent moment 🥹 Welcome to the NHL, Cole! https://t.co/zQOgV04hPZ— NHL (@NHL) October 19, 2026
Последние три сезона Кнубле выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В прошлом году он дебютировал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где в семи матчах набрал три (1+2) очка. В этом сезоне в шести играх на его счету четыре (1+3) очка.
В 2023 году «Флайерз» выбрала нападающего в четвертом раунде драфта под общим 103-м номером.
Welcome to the show, Cole Knuble! 🙌 #COLvsPHI | #LetsGoFlyers https://t.co/d1GqDGJSKM— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 19, 2026
Отец Коула - Майк - также был нападающим НХЛ и провел в сильнейшей хоккейной лиге мира 16 сезонов – с 1996 по 2013 год. Майк Кнубле, чьи родители Айварс и Мара родились в Латвии, выступал в НХЛ за «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». Всего он сыграл 1068 матчей регулярного чемпионата и набрал 548 (278+270) очков. В плей-офф на его счету 30 (14+16) очков в 65 матчах. В составе «Ред Уингз» Майк Кнубле в 1998 году завоевал Кубок Стэнли.
A full-circle moment for the Knuble family. 🧡 #LetsGoFlyers https://t.co/Co0a26n2Pi— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 20, 2026
Благодаря победе во вторник «Флайерз» покинула последнее место в Восточной конференции. Филадельфийская команда с семью очками после 11 игр поднялась на 15-ю позицию, опередив «Коламбус Блю Джекетс», у которой шесть очков в семи матчах.