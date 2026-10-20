ВИДЕО: в НХЛ дебютировал молодой американский хоккеист латышского происхождения

Отец Коула - Майк - также был нападающим НХЛ и провел в сильнейшей хоккейной лиге мира 16 сезонов – с 1996 по 2013 год. Майк Кнубле, чьи родители Айварс и Мара родились в Латвии, выступал в НХЛ за «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». Всего он сыграл 1068 матчей регулярного чемпионата и набрал 548 (278+270) очков. В плей-офф на его счету 30 (14+16) очков в 65 матчах. В составе «Ред Уингз» Майк Кнубле в 1998 году завоевал Кубок Стэнли.