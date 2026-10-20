30 секунд зарплаты: мировая пресса насмехается над штрафом, который выписали Роналду
Криштиану Роналду, внезапно покинувший расположение сборной Португалии во время Лиги наций, получил лишь 30 дней дисквалификации и символический штраф в размере 255 евро. Столь мягкое наказание не осталось без внимания.
Футболисту назначили минимальное наказание, предусмотренное дисциплинарными нормами Португальской футбольной федерации. В заявлении организации сообщается, что Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро за скандальный уход из расположения сборной Португалии во время Лиги наций. Поскольку 41-летний нападающий уехал еще 30 сентября, накануне матча с Данией, часть дисквалификации уже считается отбытой задним числом. Таким образом, он сможет вернуться в сборную уже в ближайшее международное окно.
Это весьма мягкое наказание не вызвало особого резонанса в португальской прессе, однако привлекло внимание зарубежных СМИ.
"Короткая дисквалификация и 30 секунд зарплаты. Португалия назначила Криштиану Роналду смехотворное наказание", – пишет немецкое издание NTV Sport, напоминая об астрономической зарплате футболиста "Аль-Насра", превышающей 200 миллионов евро в год.
"Криштиану Роналду получил ничтожную дисквалификацию и смехотворный штраф", – пишет и TalkSport. "Уход Криштиану Роналду из сборной имеет последствия… минимальные", – вторит испанская газета Marca.
"На практике это наказание вообще ни на что не повлияет", – резюмирует бразильское издание Globo Esporte.
В отсутствие Роналду португальская сборная завершила предыдущий сбор победами над Данией (4:2) и Норвегией (2:1). Таким образом, пятикратный обладатель "Золотого мяча" может вернуться уже к двум ближайшим матчам сборной Португалии – против Дании 14 ноября и Уэльса тремя днями позже.
Ранее в своем пространном резком заявлении Роналду обрушился с критикой на главного тренера сборной, дважды обвинив его в предательстве. Сестра футболиста, напротив, пессимистично оценила его будущее в национальной команде, заявив, что возможное возвращение звезды – это "скорее нет, чем да".
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