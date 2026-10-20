30 секунд зарплаты: мировая пресса насмехается над штрафом, который выписали Роналду

Футболисту назначили минимальное наказание, предусмотренное дисциплинарными нормами Португальской футбольной федерации. В заявлении организации сообщается, что Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 255 евро за скандальный уход из расположения сборной Португалии во время Лиги наций. Поскольку 41-летний нападающий уехал еще 30 сентября, накануне матча с Данией, часть дисквалификации уже считается отбытой задним числом. Таким образом, он сможет вернуться в сборную уже в ближайшее международное окно.