Литва отказалась пускать россиян и белорусов - и потеряла этап Кубка мира по пятиборью

В письме за подписью президента UIPM Роба Стулла говорится, что организация должна следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), утвержденным в этом году. Они предусматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов под флагами и с символикой своих стран, а также равные возможности для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Киндерис с такой позицией не согласился. Он отметил, что спортсмены обеих стран могут набирать квалификационные очки и на других соревнованиях. Кроме того, этапы Кубка мира, по его словам, не относятся к турнирам высшего уровня в современном пятиборье.