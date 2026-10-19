Литва отказалась пускать россиян и белорусов - и потеряла этап Кубка мира по пятиборью
Литва потеряла право принимать этап Кубка мира по современному пятиборью в 2027 году. Международная федерация отменила соревнования в Каунасе из-за позиции страны по участию российских и белорусских спортсменов. Теперь под угрозой могут оказаться и другие международные турниры.
Решение об отмене соревнований, которые должны были пройти с 13 по 17 апреля, правление Международного союза современного пятиборья (UIPM) приняло более недели назад. Литовская федерация узнала об этом в прошлый понедельник, когда получила письмо с предложением национальным федерациям подать заявки на проведение этапа вместо Каунаса.
Литва по-прежнему придерживается жесткой позиции в отношении участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на своей территории. "Сначала мы были злы и разочарованы, поскольку подготовка уже началась и мы заключили несколько договоров с поставщиками услуг", - заявил президент литовской федерации Юстинас Киндерис.
"Печально, потому что хотелось бы, чтобы наш многолетний труд по организации чемпионатов и завоеванию медалей больше уважали и понимали. Мы ожидали простой человечности, но сочувствия к положению нашей федерации так и не дождались", - добавил он.
При этом он признал, что решение международной федерации не стало полной неожиданностью. По его словам, представители UIPM неоднократно интересовались, как Литва намерена поступать в отношении спортсменов из России и Беларуси.
В письме за подписью президента UIPM Роба Стулла говорится, что организация должна следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), утвержденным в этом году. Они предусматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов под флагами и с символикой своих стран, а также равные возможности для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Киндерис с такой позицией не согласился. Он отметил, что спортсмены обеих стран могут набирать квалификационные очки и на других соревнованиях. Кроме того, этапы Кубка мира, по его словам, не относятся к турнирам высшего уровня в современном пятиборье.
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Решение UIPM раскритиковали и представители муниципалитета Каунаса, указав на развитую спортивную инфраструктуру города и опыт проведения международных соревнований.
В прошлом месяце Министерство образования, науки и спорта Литвы вновь подтвердило, что его рекомендации не приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране остаются в силе. Чтобы получить возможность выступать в Литве, спортсмены из этих стран должны подписать декларацию с осуждением военной агрессии и выражением поддержки Украине. При этом им запрещено демонстрировать государственные флаги и другую национальную символику.
По словам Киндериса, последствия решения могут затронуть и будущие турниры. Под угрозой, предупредил он, могут оказаться право Каунаса принять этап Кубка мира в 2028 году, а также проведение юниорских и молодежных чемпионатов.
Национальные федерации могут подать заявки на проведение этапа 2027 года вместо Каунаса до 25 октября. Изначально на следующий год планировалось четыре этапа Кубка мира. Если найти нового организатора не удастся, UIPM рассматривает возможность сократить их число до трех.